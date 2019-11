Triumph stelt op zondag 15 december zijn nieuwe modellen voor 2020 voor tijdens een avant-première evenement in Autoworld in Brussel. Een unieke gelegenheid voor de fans van het merk om de nieuwste machines van dichtbij te bewonderen.

Intussen staat de nieuwe Street Triple RS reeds bij de Triumph-verdelers en krijgt hij daar tegen de kerst het gezelschap van de nieuwe Rocket 3. Tijdens de avant-première van Triumph in Autoworld kunnen de bezoekers echter meteen alle nieuwe modellen tegelijk komen bewonderen. Eveneens present zijn de gloednieuwe Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 Rallye en Tiger 900 Rallye Pro, naast de Daytona Moto 2 LE, Bonneville T100 en T120 Bud Ekins Special Edition, Bobber TFC, Scrambler 1200 en Tiger 1200 en de rest van het gamma.

Noteer ook dat in Autoworld momenteel eveneens de tentoonstelling "So British!" plaatsvindt, die tal van Britse auto- en motormerken, waaronder Triumph Motorcycles, samenbrengt. Naast vijf Triumph oldtimers tekenen ook de Rocket 3 R, Daytona Moto2 LE, Street Triple RS en Tiger 900 Rally Pro present tijdens de volledige duur van deze tentoonstelling. Iedereen is welkom op deze avant-première van Triumph in Autoworld die op zondag 15 december tussen 13u en 17u plaatsvindt. De toegang is gratis, maar wel moet u zich vooraf aanmelden op de website of de Facebook-pagina van het merk. (Belga)