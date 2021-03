De verkiezing van de Auto van het Jaar leverde de Toyota Yaris als laureaat op. De ereplaatsen zijn voor de Fiat 500E en de Cupra Formentor.

Normaal wordt de trofee Car of the Year uitgereikt op het Autosalon van Genève, dat traditioneel in deze periode plaatsvindt. Maar door de pandemie is dit evenement opgeschort en vond dus ook de prijsuitreiking van de editie 2021 voor de tweede keer op rij virtueel plaats.

Car of the Year 2021 © GF

Voor de finale van de verkiezing van Auto van het Jaar 2021 werden zeven wagens geselecteerd, waaruit een jury van 60 Europese autojournalisten uit 22 landen de winnaar moest kiezen. België wordt daarin vertegenwoordigd door Joost Bolle en Stephane Leméret.

Dit keer waren de finalisten de Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500E, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris en Volkswagen ID.3. Uiteindelijk won de Toyota Yaris het pleit met 266 punten, op enige afstand gevolgd door de Fiat 500E (240 punten) en de Cupra Formentor (239). De jury noemde "de Toyota Yaris een terechte winnaar door zijn totaalpakket, met een ruime keuze aan motoren en uitgebreide actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen, waardoor hij uniek in zijn klasse is".

Opmerkelijk is dat de tweede plaats wordt ingenomen door de elektrische Fiat 500E, die de doorbraak van de elektrische aandrijving bevestigt. De derde plek van de Cupra Formentor duidt dan weer het belang aan van de SUV's en crossovers in het hedendaagse autolandschap.

