Hoewel nagenoeg iedereen Toyota ziet als synoniem voor Japanse betrouwbaarheid, bouwt het merk ook auto's op Europese bodem. Dat doet de constructeur inmiddels een halve eeuw.

De eerste Europese productie werd in 1971 in de Portugese Ovar-fabriek opgestart. Ondertussen heeft 's werelds grootste constructeur liefst negen assemblagesites op Europese bodem waar jaarlijks ruim 800.000 voertuigen van de band rollen.

Toyota ontwikkelde door de jaren heen een strategie om voertuigen te bouwen op de plaats waar ze werden verkocht en daarom zijn in de jaren negentig grote productiesites in Groot-Brittannië neergepoot. Vervolgens kwamen er fabrieken in Frankrijk, Turkije, Tsjechië, Polen en Rusland. Dit zorgt voor ongeveer 22.000 jobs en Toyota wil zich naar eigen zeggen ook profileren als een sociaal verantwoorde werkgever die nauw samenwerkt met plaatselijke gemeenschappen.

De Franse productiesite van Valenciennes (waar de Yaris van de montageband rolt) had overigens bijna in België gestaan. De constructeur toonde immers interesse in een productiesite in de buurt van Brussel. Niet verwonderlijk overigens, want het hoofdkantoor van TME (Toyota Motor Europa) en het technische ontwikkelingscentrum ligt in en naast Brussel. Vooral door de - toen al - complexe communautaire context week de Japanse autobouwer uit naar Noord-Frankrijk omdat men daar één aanspreekpartner had voor de nodige vergunningen.

Toyota bouwt inmiddels vijf modellen in Europa en bijna 60% daarvan maken gebruik van een hybride aandrijving.

De eerste Europese productie werd in 1971 in de Portugese Ovar-fabriek opgestart. Ondertussen heeft 's werelds grootste constructeur liefst negen assemblagesites op Europese bodem waar jaarlijks ruim 800.000 voertuigen van de band rollen. Toyota ontwikkelde door de jaren heen een strategie om voertuigen te bouwen op de plaats waar ze werden verkocht en daarom zijn in de jaren negentig grote productiesites in Groot-Brittannië neergepoot. Vervolgens kwamen er fabrieken in Frankrijk, Turkije, Tsjechië, Polen en Rusland. Dit zorgt voor ongeveer 22.000 jobs en Toyota wil zich naar eigen zeggen ook profileren als een sociaal verantwoorde werkgever die nauw samenwerkt met plaatselijke gemeenschappen. De Franse productiesite van Valenciennes (waar de Yaris van de montageband rolt) had overigens bijna in België gestaan. De constructeur toonde immers interesse in een productiesite in de buurt van Brussel. Niet verwonderlijk overigens, want het hoofdkantoor van TME (Toyota Motor Europa) en het technische ontwikkelingscentrum ligt in en naast Brussel. Vooral door de - toen al - complexe communautaire context week de Japanse autobouwer uit naar Noord-Frankrijk omdat men daar één aanspreekpartner had voor de nodige vergunningen. Toyota bouwt inmiddels vijf modellen in Europa en bijna 60% daarvan maken gebruik van een hybride aandrijving.