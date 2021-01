Bij de cijfers van de inschrijvingen van nieuwe motorfietsen steekt één model met kop en schouders boven de rest uit: BMW's R1250GS. De GS kwam in 1980 voor de eerste keer in de showrooms en groeide uit tot het succesnummer van BMW.

Een blik op de cijfers zegt voldoende: de R1250GS-boxermotoren van BMW zijn in België het populairste. De R1250GS en de wat extremere R1250GS Adventure waren in 2019 goed voor meer dan 5 procent van alle inschrijvingen van nieuwe motoren en scooters. In de periode januari-oktober 2020 zaten ze opnieuw aan 5 procent. Hun voorgangers (R1100GS, R1150GS en R1200GS) bleken eveneens succesnummers. Je ziet gewoon veel GS'en op de weg rijden. Met de GS vormde BMW het segment van de reisenduro's. Reisenduro's zijn motoren met looks die tot de verbeelding spreken: denk aan de machines in de monsterrally Paris-Dakar. Je hoeft er niet altijd mee op gebaande wegen te rijden, ook een uitstapje op ruw terrein behoort tot de mogelijkheden. En dankzij de goede, comfortabele zitpositie en het brede cross-stuur zijn ze perfect geschikt voor een weekendtrip of grote reis. De Britse filmacteurs Ewan McGregor en Charley Boorman gebruikten begin deze eeuw de GS-boxertwins voor hun grote motortrips The Long Way Round (van Londen naar New York via Europa en Azië) en The Long Way Down (van Londen naar Kaapstad). In eigen land maakte Jan Leyers zijn grote reportagereis 'In de Schaduw van het Kruis' voor de VRT met een BMW GS-boxer. BMW toonde de 'oer-GS', de R80G/S, voor de eerste keer op de IFMA-motorshow in Keulen in september 1980. Die motor moest BMW opnieuw sexy maken. De motortak van het Duitse merk had het in de jaren zeventig immers moeilijk. Daarom startte de designafdeling een project met in het achterhoofd de toen opkomende luxe all-road-wagens (luxe SUV's). 'De motor moest een universeel all-road en terreinkarakter hebben en emotioneel en functioneel zijn', heette het. En hij moest ook beantwoorden aan de eisen van het gesofisticeerde BMW-product: een uitgebalanceerde mix van bereik en show met een gedurfd kleurgebruik. Op basis van de bestaande R80 boxertwin (800 cc) ontwikkelde BMW toen de eerste R80G/S waarbij G/S stond voor Gelände/Strasse (terrein/straat). Aanvankelijk stond de vakpers wat sceptisch tegenover de R80G/S die met één schokbreker achteraan, cardanaandrijving en veel cc's niet in het toen heersende beeld van een terreinmotor paste. Maar toen de journalisten er eenmaal mee hadden gereden, kon hun enthousiasme niet op. Het Duitse blad Das Motorrad gewaagde van 'de beste baanmotor die BMW ooit gemaakt heeft'. En op ruw terrein bleek de G/S makkelijker hanteerbaar dan de doemdenkers hadden voorspeld. Het R80G/S-concept werd een schot in de roos. Eind 1981 - na iets meer dan een jaar productie - waren er 6631 G/S'en van de band gerold, het dubbele van het aanvankelijk geplande aantal. Eén op de vijf verkochte BMW's dat jaar was een G/S. Successen met de R80G/S in Paris-Dakar (winst in 1981, 1983 en met onze landgenoot Gaston Rahier in het zadel in 1984 en 1985) legden mee het fundament voor de reputatie van de GS.