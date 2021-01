Wat tien jaar geleden nog grootspraak van een ambitieuze nieuwkomer leek, is ondertussen realiteit: Hyundai Motor Company behoort tot de top 5 in de internationale autowereld. De Zuid-Koreaanse constructeur slaagt erin om innovatieve technologie toegankelijk en betaalbaar voor een ruim publiek. te maken. Het voorjaar van 2021 staat in het teken van de lancering van de nieuwe Tucson.

Hyundai dankt zijn succes aan een consequente modellen- en kwaliteitspolitiek. Value for money is daar maar een aspect van', zegt woordvoerder Wim Doms. 'Hyundai staat in het Koreaans voor moderniteit en vooruitgang. Dat weerspiegelt zich in ons streven om innovatieve technologie toegankelijk en betaalbaar voor een zo ruim mogelijk publiek te maken. We doen dat door een breed gamma van modellen aan te bieden met alle aandrijfsystemen waarover wij beschikken, van diesel en benzine over hybrid en full electric tot waterstof. Daardoor kan een kandidaat-koper kiezen in functie van zijn mobiliteitsprofiel en budget. In onze filosofie zijn hybrids, plug-in hybrids en full electric cars geen concurrenten van diesel- of benzinewagens, maar vormen ze een zinvolle en toekomstgerichte aanvulling op ons aanbod waarbij wij elektrificatie in de brede zin van het woord interpreteren. Om die reden spreken wij niet langer over "alternatieve" aandrijving. De Ioniq en Kona Hybrid en Electric vormen een volwaardig onderdeel van ons gamma en vertegenwoordigen in het geval van Kona vandaag al de helft van de verkoop.' Dat Hyundai plots kind aan huis is bij leasemaatschappijen houdt verband met de samenstelling van zijn e-gamma. "Voor Hyundai is elektrificatie geen prestigeproject waarmee het in de smaak wil vallen bij een bepaald cliënteel', poneert Doms. 'Wij willen elektrisch autorijden binnen het bereik van een zo ruim mogelijk publiek brengen. Daarom beschikken onze modellen over een reële actieradius van 300 tot 450 kilometer. Een taxichauffeur uit het Gentse slaagt er zelfs in om geregeld meer dan 500 kilometer af te leggen met zijn Kona Electric die 46.499 euro kost, btw in. Vergelijk die prestaties en prijs met die van de concurrentie en je weet waarom onze e-modellen goed in de markt liggen.' De doorbraak van Hyundai op de Belgische markt kwam er in 2000 met de lancering van de Santa Fé als alternatief voor de plompe en dure SUV's van de Duitse en Japanse merken. Intussen is Hyundai niet langer synoniem van goedkoop, maar beschikt het over een uitstekende reputatie op het vlak van betrouwbaarheid en innovatieve technologie, aangevuld met een uniek waarborgpakket van 5 jaar zonder kilometerbeperking. De nieuwe Tucson is de vierde generatie van Hyundais bestseller. Sinds zijn lancering in 2004 zijn er wereldwijd meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht. De nieuwkomer staat vanaf midden januari in de showroom en springt in het oog door zijn experimenteel design dat de signatuur draagt van onze landgenoot Luc Donckerwolke. De nieuwe designfilosofie Sensuous Sportiness wordt gekenmerkt door de harmonie tussen vier elementen: proportie, architectuur, styling en technologie. Doms: 'Wij willen onze klanten in vervoering brengen. De vierde generatie Tucson is een statement van onze drang naar vooruitgang. Hij is ontworpen met behulp van geometrische algoritmen die met de nieuwste digitale technologie tot stand kwamen.' Het meest opvallende element is het rooster waarin Hyundai de zogenaamde Parametric Hidden Lights verwerkte. Is de verlichting uitgeschakeld, dan vallen de donkere geometrische patronen van het rooster op en is er geen onderscheid tussen de designelementen en de LED-dagrijverlichting die naadloos in het rooster is geïntegreerd. Wordt de dagverlichting ingeschakeld, dan verandert het donkerchromen design van het rooster dankzij halfspiegelverlichtingstechnologie in juweelachtige vormen. De achterzijde van de nieuwkomer valt op dankzij brede achterlichten met parametrische verborgen lichtdetails. De nieuwe Tucson heeft als eerste Hyundai-model een verborgen achterruitwisser, verwerkt onder de spoiler. Het ruime interieur is net zo vernieuwend en uitgesproken als het exterieur. Het wordt beheerst door vormen die door watervallen zijn geïnspireerd. De volledig digitale cockpit bestaat uit een 10,25-inch instrumentencluster en een 10,25-inch AVN-T-touchscreen die aan de wensen van de bestuurder kunnen worden aangepast. Uiteraard is deze vierde generatie uitgerust met de allernieuwste rijhulp- en infotainmentsystemen. De zogenaamde 'power-of-choice'-benadering van Hyundai houdt in dat de koper de aandrijflijn kiest die het best overeenkomt met zijn of haar mobiliteitsprofiel. Hij of zij kan kiezen uit benzine of diesel, 48 V mild hybride, hybride en plug-in hybride. Die laatste combineert een nieuwe 1.6 l T-GDI benzine- en 44,2 kW sterke elektromotor, beschikt over een 6-trapsautomaat en is leverbaar met voorwiel- en vierwielaandrijving.