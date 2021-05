Tesla heeft zopas mooie resultaten kunnen tonen en de Amerikaanse autofabrikant geeft ook inkijk in de opbouw van het winstmodel. Daaruit blijkt dat de winst een stuk sneller groeit dan het aantal verkochte voertuigen.

Eén en ander heeft niets te maken met het feit dat de winstmarge per verkocht exemplaar groter wordt door bijvoorbeeld een doordachte optiestructuur of een lucratievere inkoopstrategie, maar wel dankzij de alternatieve inkomstenstroom van de constructeur.

Zo handelt Tesla eveneens in CO2-rechten want het merk heeft CO2-credits op overschot omdat er geen klassieke verbrandingsmotoren in het gamma zitten. Het afgelopen kwartaal ontving Tesla ruim 500 miljoen euro aan dergelijke rechten. De constructeur geeft tevens aan dat de mogelijkheid om een Tesla met Bitcoin te betalen, goed was voor een extra inkomen van meer dan 200 miljoen euro op enkele maanden.

De sterkhouder in de productmix van Tesla is momenteel de compactere Model 3, maar stilaan komen er steeds meer kapers op de kust. De generalisten in de autobranche (de klassieke merken) lanceren steeds meer volledig elektrische voertuigen en kunnen de klant ook een breder uitgebouwd dealernet en bijhorende service aanbieden. Dat zal op termijn vreten aan het marktaandeel van Tesla, een merk dat vooral door early-adopters wordt gesmaakt.

Anderzijds ziet het ernaar uit dat klassieke constructeurs die vandaag klant zijn bij Tesla wat betreft CO2-credits, naar alternatieve oplossingen zoeken om Europese CO2-boetes te vermijden. Onder meer de Fiat-groep (FCA) heeft zopas aangegeven dat ze niet langer een beroep zullen doen op Tesla voor CO2-rechten, nu ze onderdeel zijn van de Stellantis-groep waar een groeiend aanbod 100 procent elektrisch aangedreven voertuigen wordt aangeboden.

Intussen loopt de bouw van de Europese Tesla Gigafactory in de buurt van Berlijn grote vertraging op omdat de nodige bouwtoelatingen ontbreken om in deze site ook batterijen te mogen bouwen.

