Tesla is het merk van de 100% elektrische wagens, maar dankzij Obrist Powertrain bestaat er nu ook een hybride variant van de Model Y.

Tesla gaat zich niet wagen aan een hybride aandrijving van zijn nieuw Model Y. Die auto volgt het merk-dna en zal natuurlijk volledig elektrisch rijden. Maar er dook al een variant op met een hulpmotor.

Die komt van het Oostenrijkse bedrijf Obrist Powertrain, een specialist in de ontwikkeling van innovatieve aandrijftechnologieën. De versie kreeg de passende naam 'Model Y HyperHybrid' mee en daar is geen tikfout ingeslopen.

Nu is Obrist Powertrain niet aan zijn proefstuk toe op dit vlak want eerder pakte het bedrijf al uit met een hybride versie van de Tesla Model 3. En aangezien Model Y van dezelfde technologie gebruik maakt, lag het project om ook de Model Y te "hybridiseren" voor de hand.

Een zicht op de hybride aandrijving van de Model Y. © GF

Kleine benzinemotor

De aanpassingen zijn gelijkaardig als bij Model 3 met de eliminatie van de elektromotor vooraan. Daar komt een 999 cm3 tweecilinder benzinemotor die als generator fungeert om de batterij van 17,3 kWh op te laden indien nodig.

Het gaat hier ook om een kleinere accu dan in de gewone versie die volgens het bedrijf een elektrisch bereik van zo'n 90 km zou verzekeren. Aangezien slechts één elektromotor van 136 pk (100 kW) overblijft, boet dit Model Y uiteraard stevig aan prestaties in. Het gemiddelde brandstofverbruik zou 3,3 l/100 km bedragen.

Interesse? Jammer genoeg is deze Tesla Model Y HyperHybrid niet te koop. Obrist Powertrain bouwde deze wagen enkel als teaser om zijn technologische knowhow te etaleren voor bedrijven uit de autosector die een beroep willen doen op kennis en ervaring met hybride aandrijvingen.

