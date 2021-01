Tesla heeft het voorbije jaar voor het eerst auto's van Chinese makelij verkocht en heeft een dominante positie verworven op de grootste EV-markt ter wereld. Het bedrijf van Elon Musk staat mogelijk een moeilijker 2021 te wachten...

Hoewel Tesla het afgelopen jaar regelmatig verkooprecords van premium EV's kon aankondigen, dankzij de modellen die de fabriek in Shanghai werden gebouwd. Dat gebeurde in de Gigafactory 3 die in december 2019 in gebruik werd genomen, minder dan een jaar na eerstesteenlegging). Heel wat andere merken maakten in 2020 een inhaalbeweging, waardoor Tesla in 2021 te maken zal krijgen met heel wat EV-concurrenten. In die mate zelfs dat het bedrijf ook zijn voorsprong op de Chinese markt zal moeten verdedigen om groei en winst te kunnen consolideren. 2021 wordt dus een cruciale stresstest die duidelijk zal maken of Tesla een wereldwijde autoconstructeur kan worden. Dat is alvast de ambitie waar beleggers op rekenen nadat ze de aandelen van het bedrijf dit jaar met bijna 700% zijn gestegen. China is na de Verenigde Staten de grootste markt voor Tesla waar in 2020 120.000 exemplaren werden verkocht. Bovendien maakt het Californische merk meer winst op een model 3 dat daar wordt verkocht dan op hetzelfde model dat in de VS of Europa wordt verkocht. Ook de lokale concurrentie organiseert zich snel: Nio, Xpeng en Li worden te duchten concurrenten. Maar, Tesla en zijn Chinese rivalen worden ook geconfronteerd met een gemeenschappelijke bedreiging, want ook conventionele autoconstructeurs lanceerden steeds meer elektrische modellen. De Volkswagen Groep is van plan om tegen 2023 acht elektrische ID. modellen in China te lanceren, terwijl de Daimler Groep de elektrische SUV EQC heeft gelanceerd en van plan is om in de komende jaren zijn gamma EV's uit te breiden tot minstens 10 modellen. Kortom, het wordt spannend maar dan is Elon Musk vaak op zijn best... (Belga)

