Traditioneel wijdt het Autoworld museum zijn tentoonstelling in februari en maart aan de Volkswagen Kever met de daaraan gekoppelde Love Bugs Parade ter gelegenheid van valentijn.

Deze parade zal in 2021 echter niet kunnen plaatsvinden omwille van de coronacrisis, maar de tentoonstelling die in samenwerking met Volkswagen wordt georganiseerd, belooft speciaal te worden. "Volkswagen Milestones" kadert de historische tijdsgeest van de wagen van "Jan en alleman" aan de hand van de drie belangrijke modellen in de geschiedenis van het merk.

Dat zijn de Kever uit de jaren 50 - 60, de Golf uit het midden van de jaren 70 tot het begin van de jaren 80 en tenslotte de gloednieuwe ID.3, de recent gelanceerde elektrische auto van Volkswagen.

Elk van deze drie voertuigen weerspiegelt een specifiek tijdperk en markeert telkens een radicale ommekeer, zowel in onze levensstijl als in de evolutie van de automodellen.De komst van een nieuwe generatie voertuigen verjaagt een andere generatie.

De nieuwe vormen van consumptie, de veranderingen in onze gewoonten, ons bewustzijn, of het nu politiek, economisch of maatschappelijk is, zorgen ervoor dat we op een andere manier naar de wereld kijken. En dat is precies wat deze tentoonstelling wil demonstreren. Meer info vind je op www.autoworld.be

