Steeds meer constructeurs en brandstofleveranciers zien heil in synthetische brandstoffen. De voorbije weken kwamen ze onder vuur te liggen omdat de emissiewaarden bij verbranding minder gunstig zouden zijn dan initieel werd voorgesteld.

Synthetische brandstoffen zijn nieuwe brandstoffen die 1 op 1 kunnen worden gebruikt in voertuigen met een conventionele verbrandingsmotor. Ze bestaan zowel voor diesel- als benzinemotoren. Het grote verschil met klassieke brandstoffen is dat ze niet geraffineerd worden op basis van fossiele olie.

De basis is meestal groene waterstof (opgewekt via zon- of windenergie) waarmee men vervolgens nieuwe verbindingen maakt met (onder meer) opgevangen CO2. Op die manier zijn de brandstoffen bij verbranding CO2-neutraal. Een ander voordeel is dat onzuiverheden eigen aan fossiele brandstoffen ontbreken waardoor de emissie schoner is dan die van fossiele brandstof. Los daarvan produceren ze, gemeten aan de uitlaat, ook (neutrale) CO2 én stikstof.

De turbo doet het

Dat laatste heeft echter minder te maken met de brandstof op zich, maar wel met de veelgebruikte turbomotor die omwille van de overmaat aan lucht in het mengsel veel meer zuurstof dan brandstof verbrandt. Door er meer zuurstof en minder brandstof door te jagen, zijn dergelijke (turbo)motoren zuiniger. Maar een vervelend nevenverschijnsel zijn vaak de emissies van stikstofoxides. Die componenten in de uitstoot hebben in hoofdzaak te maken met het verbrandingsprincipe (turbomotor met luchtovermaat) en in mindere mate met de gebruikte brandstof zelf (fossiel of synthetisch).

Synthetische brandstoffen zijn wellicht geen oplossing voor de lange termijn maar ze bieden wel perspectieven op kortere termijn om een bestaand wagenpark schoner te maken zodat deze voertuigen hun beoogde levenscyclus kunnen volmaken. Ongeveer de helft van de CO2-emissie van een personenwagen wordt gegenereerd bij de productie, dus nog voor de wagen 1 km heeft gereden. In dat licht is het - ook vanuit CO2-oogpunt - beter om bestaande wagens op te rijden, in plaats van ze na amper de helft van hun technische levensverwachting te recycleren en te vervangen door nieuwe exemplaren. Die nieuwe auto's rijden ongetwijfeld zuiniger én schoner, maar hun productie genereert opnieuw flink wat CO2.

