De Italiaanse fabrikant SWM heeft zopas de Varez 125 gelanceerd, een motorfiets die werd ontwikkeld op maat van de stad en de omgeving.

SWM (voor Speedy Working Motors) is een Italiaans merk voor liefhebbers van het genre. De constructeur bouwde oorspronkelijk offroad motoren. De oprichters wilden met een mix van premiumcomponenten - naar eigen zeggen - de ultieme enduromachine bouwen. Dit doorzettingsvermogen resulteerde in een mooi palmares in de competitie, met een wereldtitel als kers op de taart in 1981.

Het merk was actief vanaf het begin van de vroege jaren '70 tot medio jaren '80. Tot 2014 bleef het stil rond het Italiaanse merk. Vandaag laat SWM opnieuw van zich horen met een meer een voor straatgebruik georiënteerde machine, waarvan verschillende versies (uiteenlopend design) worden aangeboden. Het frame en de motoren worden rechtstreeks afgeleid van elementen van andere constructeurs. Het gamma is opgebouwd uit enkele fraaie 125cc-modellen. Deze laatste creatie - de Varez 125 - is een vrij sportieve roadster met een ééncilindermotor die 15 pk levert.

De Varez is gebouwd rond een verfijnd stalen buizenframe en is voorzien van een instelbare Fast Ace upside-down voorvork. Het digitale dashboard en de kwalitatieve componenten (remmen, Michelin-banden, LED-koplamp) maken dit tot een ideale motorfiets om te pendelen, zodat je de dagelijkse files in stijl kan trotseren. Het Belgische SWM-dealernet telt 16 officiële verdelers. De Varez 125 betaal je 4.299 euro.(Belga)

