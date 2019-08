De Opel Combo - het neefje van de Citroën Berlingo en Peugeot Partner - kan nu ook worden uitgerust met de Opel Surround Clear Vision, een camerasysteem waarmee de bestuurder precies weet wat er langs de rechterkant van zijn voertuig gebeurt.

Het Surround Rear Vision systeem staat de bestuurder bij op momenten dat het erg druk is rond de wagen. Dit innovatieve systeem verbetert het zicht naar achteren en brengt eveneens de dode hoek aan de passagierszijde in beeld. Dit camerasysteem is zeer nuttig om het risico op ongevallen met fietsers of voetgangers bij het rechts afslaan te voorkomen.

Het probleem doet zich vooral voor bij bestelwagens met een gesloten koetswerk en zonder ruiten. In een bocht naar rechts heeft de bestuurder vaak moeite om voetgangers of onoplettende fietsers die de straat willen oversteken te detecteren. In dit type voertuigen kan je immers niet over je schouder kijken zoals in een gewone auto. Helaas leidt dit vaak tot aanrijdingen in druk stadsverkeer, wanneer lichte vrachtwagens of vrachtwagens met hun flank op andere weggebruikers inrijden.

Het Surround Rear Vision systeem van de Opel Combo biedt een efficiënte oplossing om dergelijke gevaarlijke situaties te voorkomen. Het camerasysteem toont ook de voorwerpen die de bestuurder achteraan en langs de flanken van het voertuig naderen. Er zijn dus niet langer blinde vlekken rond de wagen met deze technologie. Deze veiligheidsuitrusting is beschikbaar vanaf 400 euro exclusief BTW. Precies door dit betaalbare tarief, wil men deze intelligente uitrusting op korte tijd breed verspreiden.(Belga)