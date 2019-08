Subaru lanceert een nieuw veiligheidssysteem dat de vermoeidheid van de bestuurder in kaart wil brengen om op die manier ongevallen als gevolg van verslappende aandacht of zelfs indommelen achter het stuur te voorkomen.

Het Driver Monitoring System houdt vooral de ogen van de bestuurder in de gaten via infrarood cameratechnologie met gezichtsherkenning en waarschuwt de bestuurder wanneer die niet langer zijn blik op de weg focust. Eén en ander detecteert niet alleen slaperigheid, maar mogelijk ook bestuurders die onder invloed van alcohol rijden, of zich tijdens het rijden met andere zaken bezig houden zoals bijvoorbeeld een smartphone. Wanneer het systeem afleiding herkent, volgen er auditieve en visuele waarschuwingen om de bestuurder attent te maken op deze potentieel gevaarlijke situatie. Het DMS bevordert niet alleen de veiligheid, maar wil ook comfortverhogend werken. Omdat de camera tot vijf personen kan 'herkennen', zal de achterliggende technologie ook de comfortfuncties van de wagen automatisch instellen op de wensen van de bestuurder zoals de zithouding van de bestuurderstoel, de temperatuur van de airconditioning tot zelfs de afstelling van de achteruitkijkspiegels. Subaru is niet aan zijn proefstuk bezig op vlak van veiligheidstechnologie, want het introduceerde enkele jaren geleden reeds het EyeSight-systeem - voorzien van twee camera's (omwille van het dieptezicht) - dat de weg voor de wagen monitort en indien nodig een autonome noodstop kan maken om een aanrijding te voorkomen of om de gevolgen ervan te beperken. Het DMS-systeem zal op de nieuwe Forester worden gemonteerd die eind dit jaar op de markt zal komen.(Belga)