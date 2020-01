De mooiste wagen op het Autosalon? Dat moet de DBS Superleggera van Aston Martin zijn, tot nader order de enige vierwieler die het waard is om het edele zitvlak van James Bond te mogen dragen. Maar is de Aston Martin-koper wel zo'n avontuurlijk type?

De vraag van 007 miljoen: maakt de Aston Martin DBS Superleggera straks zijn opwachting in de nieuwe James Bond-film 'No Time To Die'? 'Sorry, maar daar mag ik niets over zeggen,' aldus voormalig rallypiloot Freddy Loix, verdeler van het prestigieuze Britse merk. 'Ik ben gebonden aan strikte geheimhouding. Ik kan wel verklappen dat we de link met James Bond dit jaar ten volle zullen uitspelen in onze marketingcampagnes.'

Voor de goede verstaander: de DBS Superleggera zal wel degelijk schitteren in 'No Time To Die'. Net zoals de DB5 en V8 Vantage, twee onvervalste klassiekers. De DBS Superleggera was voor het eerst te zien in de Bond-film 'Casino Royale' uit 2006. Of beter gezegd: een prototype van de oogstrelende killermachine, want de wagen bestond destijds enkel op de tekentafel. Aston Martin liet drie testmodellen van de DB9 ombouwen tot een getrouwe kopie van de DBS.

Vanaf 0:35 in dit filmpje. Lees verder onder de video

Hoeveel Aston Martins rijden er op de Belgische wegen? Freddy Loix: 'Wij hebben een klantenbestand van ongeveer 600 mensen. In Brussel verkopen we 30 tot 35 wagens per jaar. Waarom iemand voor een Aston Martin kiest? Voor de exclusiviteit. Het is een wagen die je niet elke dag in het verkeer ziet. Eigenaars zijn er zuinig op. Ze rijden er gemiddeld 5000 kilometer per jaar mee. De gemiddelde koper van een Aston Martin is een zeer rustig type.' Helemaal geen James Bond-type, kortom.

Tot slot: hoe is Loix het gezicht van Aston Martin in België geworden? 'Eind 2017, toen ik gestopt was met rallyrijden, stelde mijn sponsor voor om Aston Martin Brussels over te nemen. Ik heb niet lang moeten twijfelen. Andere rallypiloten vallen in een zwart gat na het einde van hun sportcarrière, ik beleef een fantastische tijd.'

Freddy Loix © Patrick Theunissen

