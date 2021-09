Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Ruim 90 procent van de in totaal 12.800 publieke laadpunten in België bevindt zich in Vlaanderen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het belangrijkste verkeersknooppunt in ons land, moet het voorlopig stellen met amper 200 laadpunten. In Wallonië is het al even erg gesteld.

Tekent zich daar een ideologische, economische, ecologische scheidingslijn af? Jochen De Smet, voorzitter van de Belgische sectorfederatie EVB, wikt en weegt. 'Brussel heeft de ambitie uitgesproken om tegen 2035 liefst 11.000 publieke laadpalen te hebben. Als je weet dat er vandaag 800.000 voertuigen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest rondrijden, zal zelfs een aanbod van 11.000 publieke laadpalen ontoereikend zijn. Tegen 2035 moet de helft van de wagens in Brussel zero-emissie zijn. In 2030 voert het Brussels Gewest een dieselverbod in. Kortom, de klok tikt.'

Brussel en Wallonië kunnen hun achterstand nog wel goedmaken. Jochen De Smet: 'Als de overheden, oliemaatschappijen en andere privébedrijven zich samen engageren om te investeren in laadpaalinfrastructuur, kan het snel gaan. Eén ding heeft Brussel voor op Wallonië: de Brusselse regering gaat voluit voor de uitrol van laadinfrastructuur. In Wallonië heb ik nog geen voorstellen van wetgeving in die richting gezien.'

In deze artikelreeks, gespreid over meerdere maanden, krijgt u elke week het antwoord op drie vragen over elektrisch rijden. Zit u met een vraag die nog niet beantwoord werd? Stel ze gerust hier.

