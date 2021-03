SsangYong brengt de grote Rexton terug. Vorig jaar verdween deze grote SUV uit het gamma omdat de motor niet meer voldeed aan de emissienormen. De Koreaanse constructeur komt nu iets vroeger dan gepland met een gefacelifte versie.

De Rexton was het voorbije jaar niet langer leverbaar als personenwagen, de lichte vrachtwagen als afgeleide bleef wel in de catalogus. Nu lanceert SsangYong toch een update van de personenwagen die beschikbaar is als vijf- en zelfs als zevenzitter. Deze vernieuwde versie is te herkennen aan het aangepaste radiatorrooster, nieuwe koplampen en hertekende bumpers.

Onder de motorkap komt een 2,2 liter grote dieselmotor die 202 pk levert en 441 Nm aan trekkracht. De Rexton heeft altijd een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving. De automatische transmissie onderging ook technische aanpassingen met het oog op een lager brandstofverbruik en extra rijcomfort.

De Rexton is een SUV die veel binnenruimte biedt maar dankzij de vierwielaandrijving bovendien over terreincapaciteiten beschikt. De wagen kent al naargelang de gekozen versie een sleepvermogen tot 3,5 ton. Binnenin kunnen de gebruikers rekenen op bijkomende connectiviteit en er wordt in één moeite een individueel aanpasbare, digitale tellercluster voorzien.

De Rexton is nu al bestelbaar en kost net geen 40.000 euro.

