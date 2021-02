Er komt een bijzondere serie van de Smart EQ fortwo, het kleinste elektrisch aangedreven stadswagentje. De Blue Dawn-versie zet vooral in op een erg verfijnde look.

De Smart EQ fortwo blijft tot nader order de ultieme stadswagen en heeft in zijn niche geen concurrentie. Hij wordt aangedreven door een elektrische motor die 82 pk en 160 Nm levert waarmee hij vlot uit de startblokken komt. Dankzij het lage zwaartepunt beschikt het compacte wagentje ook over prima rijeigenschappen.

Met een koetswerklengte van amper 2,69 m past de Smart EQ fortwo in elke parkeerplaats. Om de compacte EV nog aantrekkelijker te maken en zijn carrière een boost te geven, heeft de constructeur het speciale Blue Dawn-pack bedacht.

Deze speciale serie herken je aan de integrale kleur waarbij de koetswerkpanelen en de Tridion-veiligheidskooi in hetzelfde blauw worden gelakt, wat voor een exclusieve uitstraling zorgt. Dit dynamische uiterlijk wordt versterkt door de 16-duimsvelgen en koetswerkelementen van Brabus, de huistuner van Mercedes en Smart.

Made in China

De diffuser achteraan contrasteert met het koetswerk door de afwerking in zwarte hoogglans. Dezelfde kleur is hernomen op de spiegelkappen en de Smart-logo's. De topafwerking is verder terug te vinden in het interieur met onder meer een Brabus-versnellingspook en dito vloermatten, maar de Blue Dawn-klant heeft ook recht op verwarmde zetels en een panoramadak.

Deze versie is verkrijgbaar met het Pulse- en het Prime-afwerkingsniveau met het Cool & Audio-pack dat een digitale radio en verwarmde stoelen omvat. Het multimediasysteem is verbeterd met onder meer draadloze connectiviteit met Apple Car Play. Het Blue Dawn-pack kost 3.000 euro en is enkel leverbaar op de topversie, waardoor deze uitvoering ongeveer 30.000 euro kost.

De prijs is één van de grootste minpunten van deze Smart die in Frankrijk wordt gebouwd. De volgende generatie Smarts zal overigens uit China komen, wat de productiekost ongetwijfeld drukt.

