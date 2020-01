Skylimit Events, organisator van circuitdagen in Zolder en Spa-Francorchamps, viert zijn 20ste verjaardag met een drukke kalender.

Eigenaars van snelle auto's hebben te maken met steeds strengere snelheidslimieten en een steeds drukker verkeer. Geen wonder dat steeds meer van hen naar een circuit trekt om via trackdays van hun auto's te genieten. De belangrijkste organisator van dergelijke evenementen is Skylimit Events, uit Zolder.

De structuur die Andy Jaenen in 2000 creëerde, begon met het organiseren van 6 circuitmiddagen met Eran Racing op het circuit van Zolder. Aanvankelijk deed hij dat samen met Erik Bruynoghe, vanaf de opstart van Skylimit Events ging hij met Jo Lammens in zee. In tussentijd is de belangstelling voor trackdays danig gegroeid en er is vandaag een aanbod in Zolder maar ook in Spa-Francorchamps, Zandvoort, Assen en op de Nürburgring.

Het jubileumjaar heeft een drukke kalender met 20 trackdays in Zolder, 7 in Francorchamps en 4 op Nordschleife van de Nürburgring. Er worden ook nog eens 11 driftdagen georganiseerd in de paddock van het circuit van Zolder, verder zijn er 4 weekends op de Nürburgring Drift Cup en nog tal van andere driftwedstrijden. In Zolder start het Skylimit Events seizoen met 2 dagen in februari en een weekend in maart. (Belga)

Eigenaars van snelle auto's hebben te maken met steeds strengere snelheidslimieten en een steeds drukker verkeer. Geen wonder dat steeds meer van hen naar een circuit trekt om via trackdays van hun auto's te genieten. De belangrijkste organisator van dergelijke evenementen is Skylimit Events, uit Zolder. De structuur die Andy Jaenen in 2000 creëerde, begon met het organiseren van 6 circuitmiddagen met Eran Racing op het circuit van Zolder. Aanvankelijk deed hij dat samen met Erik Bruynoghe, vanaf de opstart van Skylimit Events ging hij met Jo Lammens in zee. In tussentijd is de belangstelling voor trackdays danig gegroeid en er is vandaag een aanbod in Zolder maar ook in Spa-Francorchamps, Zandvoort, Assen en op de Nürburgring. Het jubileumjaar heeft een drukke kalender met 20 trackdays in Zolder, 7 in Francorchamps en 4 op Nordschleife van de Nürburgring. Er worden ook nog eens 11 driftdagen georganiseerd in de paddock van het circuit van Zolder, verder zijn er 4 weekends op de Nürburgring Drift Cup en nog tal van andere driftwedstrijden. In Zolder start het Skylimit Events seizoen met 2 dagen in februari en een weekend in maart. (Belga)