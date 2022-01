Eind januari onthult Skoda de coupéversie van zijn elektrische Enyaq iV. Deze schets geeft al een voorproefje van dat nieuwe model.

De nieuwe variant van de Enyaq iV zat er al even aan te komen. Zo'n twee jaar geleden toonde de Vision e iV Concept al hoe een Coupé-SUV van de elektrische Skoda er kon uitzien. Technisch is dat echter geen huzarenstukje omdat de nieuwe variant tot de B-stijl identiek is aan de huidige SUV. Net zoals de ID4 en ID5 van zustermerk Volkswagen, die dezelfde basis gebruiken.

Het verschil zit ook hier in de aflopende daklijn die leidt tot iets minder hoofdruimte achteraan en een wat kleinere koffer (570 liter), maar die tegelijk ook een gunstigere stroomlijn oplevert. De lagere Cw-waarde van 0,25 tegenover 0,27 voor de gewone Enyaq iV zou zo een iets lager verbruik en dus een groter rijbereik moeten verzekeren.

De Skoda Vision e iV gaf al een voorproefje van de coupé. © GF

Ook sportieve RS

De nieuwe Enyaq iV Coupé wordt eind januari onthuld en zou later dit jaar bij de dealers staan in diverse vermogensvarianten. Naast de versies bekend van de SUV, komen er ook sportievere alternatieven aan. Zo is er de iV 60 met een accu van 58 kWh en een 180 pk sterke elektromotor op de achteras. Verder de 80 iV met een accu van 77 kWh en 204 pk sterke elektromotor achteraan, die een actieradius van 535 kilometer biedt.

Nog meer pit verzekeren de vierwielaangedreven 265 pk sterke iV 80X en de sportieve RS met maar liefst 306 pk.

