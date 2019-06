Skoda blijft trouw aan zijn "Simply Clever"-filosofie en is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om het verschil te kunnen maken op vlak van mobiliteit. Precies daarom opende het merk zijn eerste Store in het Brusselse winkelcentrum Docks.

"Dit initiatief is een belangrijke primeur voor België", stelt Karl Lechat, directeur van Skoda Belgium. "Geen enkele constructeur heeft ooit een shop geopend waar bezoekers informatie kunnen krijgen over het gamma voertuigen en eveneens kennis kunnen maken met talrijke vervoermiddelen die complementair zijn met de wagen voor een vlotte mobiliteit".

In de Store kunnen bezoekers naast nieuwe modellen, eveneens alternatieve mobiliteitsoplossingen van Skoda-partners ontdekken en aankopen, zoals vouwfietsen van Ahooga of elektrische scooters van Segway. Ze krijgen ook op maat gemaakt advies om hun Skoda zo efficiënt mogelijk te gebruiken in combinatie met andere mobiliteitsoplossingen voor hun dagelijkse verplaatsingen, en kunnen er fietsen en andere vervoersmiddelen ter plaatse uitproberen. Verder biedt de Store tal van veiligheidsaccessoires waaronder helmen, lampen, vesten die nuttig zijn in stedelijke omgeving.

De Store is dus veel meer dan een klassieke dealer waar bezoekers voertuigen kunnen bewonderen in een klassieke showroom. Deze mobiliteitsboetiek is een platform waar informatie en kennis over de huidige mobiliteit met behulp van de nieuwe digitale tools wordt gedeeld en dat in één moeite het gebruik van aanvullende mobiliteitsmodi bevordert. Daarom wil Skoda de klant op een vernieuwende locatie en in een andere context benaderen in de plaats van de huidige louter commerciële aanpak.

"De keuze om ons in een winkelcentrum te vestigen waar 'beleving' centraal staat, is niet onbelangrijk. Dergelijke plaatsen worden geassocieerd met plezier en ontspanning, en precies daarom willen we willen met ons merk in deze eerder ongebruikelijke omgeving aanwezig zijn", merkt Karl Lechat op.