Skoda onthult Kamiq

Skoda teaset al een tijdje met de Kamiq, die begin maart officieel aan het publiek en de media wordt voorgesteld op het autosalon van Genève. Dit model wordt de kleinste SUV in het gamma van het Tsjechische merk, waarin hij het compactere broertje van de bekende Karoq en de Kodiaq wordt. Ook de Kamiq kreeg naar goede familietraditie een naam die begint met een 'k' en eindigt op een 'q'. En ook hiervoor vond men inspiratie in de taal van Inuit Eskimo's, waarin 'kamiq' vrij vertaald 'iets dat lekker zit' betekent.

Qua design sluit de Kamiq keurig aan bij de jongste creaties van Skoda met strakke en goede geproportioneerde koetswerklijnen en gescheiden lichtblokken in de voorpartij, waar het merklogo boven de grille op de motorkap prijkt. In het interieur is de nieuwe digitale Virtual Cockpit de blikvanger.

Aangezien Skoda deel uitmaakt van de Volkswagen Groep is het niet verwonderlijk dat het nieuwe model zijn technische basis deelt met Seat Arona en de VW T-Cross van de zustermerken. Dit voertuig is 4.241 millimeter lang, 1.793 millimeter breed, 1.531 millimeter hoog en heeft een wielbasis van 2.651 millimeter. De koffer heeft een laadvolume van 400 liter, dat tot 1.395 liter kan toenemen als de achterbank wordt neergeklapt. Onder de motorkap is er keuze uit een ruim aanbod van krachtbronnen op benzine, diesel en aardgas met een vermogen tussen 90 en 150 pk, dat op de voorwielen terecht komt via een handgeschakelde of DSG-zeventrapsautomaat.(Belga)