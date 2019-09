De Tsjechische constructeur Skoda lanceert een digitale assistent "Hey Laura". Het systeem wordt geïntroduceerd op de Kamiq SUV en op de compacte Scala.

De digitale assistent "Hey Laura" is een spraakgestuurd systeem waarbij "Laura" via natuurlijk gesproken boodschappen tracht te antwoorden op vragen van de bestuurder. Het systeem zit geïntegreerd in het meest uitgebreide Amundsen infotainmentsysteem dat zowel op de Kamiq als op de Scala wordt aangeboden. De gebruiker activeert het systeem door "Okay Laura" uit te spreken en dan wacht de technologie op een vraag of een opdracht. Het is in staat om elementen van het voertuig te bedienen, maar omdat het eveneens toegang heeft tot internet via een simkaart voor mobiel internet.

"Hey Laura" is in staat om normale zinnen te begrijpen en kan zelfs ook vrij natuurlijk spreken. De bestuurder kan de assistent gebruiken om iets op te zoeken op het internet of om gewoon een praatje te maken. Wanneer de assistent wordt geactiveerd, zal de geluidsbron die dan speelt worden gedimd, maar niet volledig worden uitgeschakeld, waardoor het aanvoelt alsof je een normaal gesprek voert. Het systeem wordt aanvankelijk voor zes talen gelanceerd (Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Tsjechisch). Of en wanneer er mogelijk Nederlands wordt toegevoegd, is momenteel nog niet duidelijk.

Dit systeem is qua werking vergelijkbaar met M-BUX van Mercedes, waar je één en ander activeert met de uitspraak "Hey Mercedes", ook de werking van Siri (Apple) is vergelijkbaar.(Belga)