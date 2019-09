Skoda breidt zijn nieuwe compacte modelreeks Scala verder uit door het Monte Carlo-uitrustingsniveau met zwarte accenten te lanceren. Dat is een eerbetoon aan het succesvolle rallyverleden van de autobouwer.

De wereldpremière van de Skoda Scala Monte Carlo, die beschikbaar wordt met het volledige motorengamma van het model, vindt plaats op de Frankfurt Motor Show in september. De eerste exemplaren worden eind 2019 aan de klanten geleverd.

De sportieve lifestylevarianten van de compacte Skoda-modellen dragen traditioneel de naam 'Monte Carlo'. Die verwijst naar het stadsdistrict in het prinsdom van Monaco, dat synoniem staat voor glitter en glamour en meer dan honderd jaar aan racegeschiedenis. In 1936 eindigde de Skoda Popular Sport er als tweede in zijn categorie, terwijl de Skoda 130 RS in 1977 de eerste en tweede plaats veroverde in zijn categorie. De rallyversies van de Skoda Fabia waren ook bijzonder succesvol in deze rally. De Skoda Scala Monte Carlo verwijst naar deze racetraditie en roept herinneringen op aan legendarische auto's en triomfen.

Talrijke zwarte elementen geven de dynamische Scala Monte Carlo een nog sportiever voorkomen. Tot de standaarduitrusting behoren Sunset getinte zijruiten, een panoramisch zonnedak en een verlengde achterruit vervolledigd door een zwarte dakspoiler. Ook het interieurdesign straalt een sportieve stijl uit met onder andere in de hoogte verstelbare sportzetels hebben geïntegreerde hoofdsteunen en een speciale Monte Carlo-bekleding, terwijl ook de inzetstukken en instrumenten een specifiek design krijgen.(Belga)