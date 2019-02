Seat presenteert Minimo als oplossing voor stedelijke mobiliteitsproblemen

Op het Mobile World Congress pakken technologiebedrijven uit de hele wereld uit met innovatieve concepten in hun vakgebied. Thuismerk Seat liet zich niet onbetuigd met een originele compacte en wendbare elektrische auto die zich vlot en schoon door het stadsverkeer moet kunnen bewegen. De Minimo is slechts 2,5 meter lang en 1,24 meter hoog en biedt plaats aan twee personen die achter elkaar plaatsnemen. Doet dit een belletje rinkelen? Dat is best mogelijk, want dit concept gelijkt sterk op de Twizy van Renault, die al even op de markt is.

De Seat Minimo biedt enkele handige en originele concepten. Het rijbereik bedraagt ongeveer 100 kilometer. En aangezien de batterijen verwisselbaar zijn, kan je steeds snel je weg verderzetten met een volle lading. Verder zijn er eveneens autonome rijfuncties en slimme smartphonetoepassingen voorzien voor een vlottere mobiliteit in de periferie. Seat ziet voor deze Minimo vooral een toekomst als deelauto weggelegd, als alternatief voor particulier wagenbezit.(Belga)