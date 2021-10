De Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd dat tegen 2030 de helft van alle nieuw verkochte auto's in zijn land emissievrij moet zijn. Hij heeft liefst 174 miljard dollar uitgetrokken om de aankoop van elektrische wagens fiscaal aantrekkelijk te maken en laadpalen te bouwen.

Biden bekent (groene) kleur, maar kan hij zijn belofte ook waarmaken? Volgens het Internationaal Energieagentschap was in 2020 slechts 2 procent van alle nieuwe auto's in de VS elektrisch. Men heeft er dus nog een lange weg te gaan. Bovendien wordt het een huzarenstuk om in amper 10 jaar tijd een laadpaalnetwerk uit te bouwen dat het volledige grondgebied van de VS - met veel meer dunbevolkte gebieden dan in Europa - bestrijkt.

Daar staat tegenover dat grote Amerikaanse autoconcerns als Ford, General Motors en Tesla de woorden van Biden met gejuich hebben ontvangen. Als zij enkele versnellingen hoger schakelen in de ontwikkeling van elektrische mobiliteit, kan het allemaal sneller gaan dan we denken. Zeker als de VS zich ook gaan toeleggen op de productie van batterijen voor elektrische wagens. Die is vandaag nog hoofdzakelijk in Chinese handen.

In deze artikelreeks, gespreid over meerdere maanden, krijgt u elke week het antwoord op drie vragen over elektrisch rijden. Zit u met een vraag die nog niet beantwoord werd? Stel ze gerust hier.

