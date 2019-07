Tijdens de R.S. Days op het circuit van Spa-Francorchamps stelde de Renault Megane R.S. Trophy-R het ronderecord in de categorie van voorwielaangedreven seriemodellen met maar liefst 5 seconden scherper. De nieuwe referentietijd bedraagt 2'48''338.

Na de eerdere scherpstelling van het ronderecord op de befaamde Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland, ging Renault Megane R.S. Trophy-R verder op zijn elan in onze Ardennen. Ook daar prijkt de snelle Franse hatchback weer bovenaan de tabellen in zijn klasse.

Achter het stuur van de Megane R.S. Trophy-R zat Laurent Hurgon, die al verschillende records op zijn naam heeft staan in de verschillende generaties van de wagen op het circuit van de Nürburgring. Achteraf verklaarde de gelukkige Franse testrijder: "Ik ben, opnieuw, echt heel trots en opgetogen. Spa-Francorchamps behoort tot de favoriete Europese circuits van de piloten. Het is erg snel en complex en de auto is hier perfect op afgestemd. De inspanningen aan het aerodynamische evenwicht lonen absoluut. Het gevoel in de Raidillon, Pouhon en Blanchimont zijn echt schitterend. Wat een genot!"

Net als de 'gewone' Mégane R.S. Trophy beschikt de R-versie over dezelfde 1,8 liter turbomotor van 300 pk. Hij dankt zijn prestatiewinst dan ook uitsluitend aan zijn 130 kilogram lagere gewicht, zijn verbeterde stroomlijn en de radicalere afstelling van zijn onderstel. De Megane R.S. Trophy-R zal nog voor eind 2019 op de markt worden gebracht in een beperkte en genummerde reeks van 500 exemplaren.(Belga)