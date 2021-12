Renault zet het offensief met elektrisch aangedreven voertuigen verder. De voorbije jaren lag de klemtoon op hybride en plug-in hybride voor consumenten die (nog) niet voor zuiver elektrisch wilden kiezen.

Nu toont Parijs de Mégane E-TECH electric ofwel de 100% elektrisch aangedreven versie van de nieuwe Renault Mégane die in het C-segment past. De basisversie (Equilibre) kost minstens 35.200 euro en voor dat geld krijg je een elektromotor die 130 pk levert en de voorwielen aandrijft. Die laatste puurt zijn energie uit een lithium-ion batterij met een capaciteit van 40 kWh.

De duurdere versie is de Techno en die biedt niet alleen een hoger afwerkingsniveau, hij wordt ook bedacht met een 220 pk sterke elektromotor, een automatisch gestuurde klimaatregeling, een navigatiesysteem, 20-duimsvelgen en een grotere batterij met een capaciteit van 60 kWh. Deze versie koop je vanaf 43.200 euro en het orderboekje is inmiddels geopend.

Drukke vakanties

Renault wil nog meer automobilisten over de streep te trekken om een 100% elektrisch voertuig te kopen via het het zogenaamde Switch Car-aanbod. Via dat platform kan de eigenaar van een Mégane E-TECH electric tijdelijk voor een ander voertuig (lees: een auto met verbrandingsmotor en een grotere autonomie) kiezen wanneer hij bijvoorbeeld een lange verplaatsing plant.

Hoe dat concreet in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. Andere constructeurs introduceerden in het verleden al vergelijkbare initiatieven, maar beten er hun tanden op stuk omdat veel EV-rijders uitgerekend gedurende de vakantieperiodes massaal een grote reiswagen wilden boeken...

