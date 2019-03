Renault experimenteert met elektrische wagens die ook stroom leveren aan het net

Renault lanceert de eerste grootschalige experimenten met bidirectioneel elektrisch laden. Met dit laadsysteem kan men met wisselstroom laden en de omkeerbare lader wordt in de voertuigen geïntegreerd. Precies daarom zijn er slechts minimale (en vrij goedkope) aanpassingen nodig aan de bestaande laadstations. Door dit tweerichtingsverkeer kan de auto zowel via het net worden opgeladen, maar hij kan - op momenten van een piek in de stroomvraag - ook het elektriciteitsnet te hulp schieten door stroom te leveren aan het net om een mogelijke blackout te voorkomen.

Met een vloot van 15 bi-directionele Zoe's zal Renault in 2019 in heel Europa testwerk verrichten. Deze experimenten beginnen vandaag in Utrecht (Nederland) en op het eiland Porto Santo (Madeira in Portugal). Later volgen er ook tests in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Denemarken. Het is ook de bedoeling dat de elektrische wagens zullen bijladen wanneer het aanbod elektriciteit groter is dan de vraag, met name tijdens piekperiodes van de productie van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld veel zon of wind).

Met deze technologie kunnen elektrische voertuigen dus dienen als tijdelijke energieopslagplaatsen en worden ze een belangrijke hefboom voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het elektriciteitsnet optimaliseert zo de levering van lokale hernieuwbare energie en verlaagt de infrastructuurkosten. Klanten daarentegen profiteren van een zuiniger en groener elektriciteitsverbruik en worden ook gecompenseerd voor de dienstverlening aan het elektriciteitsnet.(Belga)