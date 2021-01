Renault lanceert een nieuwe rallyversie van de Clio. De Clio Rally4 wordt dit weekend in het kader van de Rally van Monte Carlo (21-24 januari) voorgesteld.

Volgens het Franse merk is de "Clio Rally4 een bolide die zonder compromis werd ontworpen, om zo de krachtigste tweewielaangedreven auto van zijn categorie te worden". Het technische team van Renault heeft naar eigen zeggen alles uit de kast gehaald en het reglement tot in de details uitgevlooid om van de Clio Rally4 een succesvolle rallywagen te maken. -Onder de motorkap schuilt de TCe viercilinder zestienklepper van 1330 cm3 die grondig onder handen werd genomen. Zo is er een nieuwe turbo ontwikkeld, naast nieuwe zuigers en nieuwe drijfstangen. Het motorblok - nog altijd aan een SADEV-versnellingsbak gekoppeld - zag ook zijn koppel verbeterd.

Het vermogen is opgedreven naar 215 pk. Ook andere mechanische onderdelen werden aangepakt. Zo beschikt de Clio Rally4 niet alleen over PFC Brakes competitieremmen, maar ook over hoogtechnologische en regelbare schokdempers van BOS Suspension.

Recent is een intens testprogramma afgewerkt waarbij ervaren rijders meer dan 5.000 kilometer aflegden. Nu mag de Clio Rally4 zijn eerste optreden maken in het kader van de Rally van Monte Carlo 2021. Daar is de wagen in handen van Florian Bernardi, de Franse vicekampioen rally bij de tweewielaangedreven auto's, en zijn corijder Victor Bellotto.

De ClioRally4 rijdt als nulwagen en is dus de laatste bolide die amper tien minuten voor de WRC-toprijders over de beroemde bergwegen van de openingsmanche van het FIA-wereldkampioenschap rally zal scheuren.

