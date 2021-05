Remspecialist Brembo voorziet naar aanleiding van zijn 60ste verjaardag een nieuwe feature voor zijn remklauwen in de vorm van ledverlichting. Met deze conceptversie wil de remfabrikant peilen naar de marktinteresse voor deze technologie die vooral een optische meerwaarde biedt.

Gekleurde remzadels worden vaak door sportwagenfabrikanten gebruikt om de aandacht te vestigen op het aanzienlijke rempotentieel van de snelle voertuigen. Het gaat dan veelal om rood gelakte remzadels. De jongste jaren monteren fabrikanten ook wel eens groene remklauwen op milieuvriendelijk versies met bijvoorbeeld een plug-in hybride motorisatie en ook in de tuningscène is een gekleurd remzadel een cruciaal designelement.

Die tendens is Brembo niet ontgaan en daarom wordt geëxperimenteerd met remzadels met geïntegreerde leds die in verschillende kleuren kunnen oplichten. Er bestaan uiteraard ook mogelijkheden om de momenten dat de leds oplichten, te personaliseren. Naar verluidt valt ook de kleur aan te passen. D

e fabrikant ziet ook mogelijkheden die de veiligheid kunnen verhogen door de remzadels te laten oplichten wanneer onderhoud noodzakelijk is. Mogelijk zouden ze ook de functie van een zijdelingse richtingaanwijzer kunnen overnemen.

Een leuk idee, maar remzadels zitten even vaak verstopt achter de velg en wie verzaakt om zijn of haar wielen wekelijks grondig te poetsen zal binnen de kortste keren slechts zwarte remzadels hebben die onder een laagje remstof zitten.

