De eerste grote trail van het motormerk uit Bologna kwam in 2003 op de markt en doorbrak intussen de symbolische kaap van 100.000 verkochte exemplaren.

De 100.000e Ducati Multistrada 100.000 is een gepersonaliseerde 1260 "Pikes Peak". De sleutels van deze motor werden onlangs door Claudio Domenicali, de CEO van Ducati, overhandigd aan Dave Hayward, een Duitse Ducatist die zijn motor bij een dealer in Düsseldorf kocht.

Bij zijn lancering 16 jaar geleden was de eerste Multistrada uitgerust met een 1.000 cc V-twin. Vandaag telt het Multistrada-gamma al zeven modellen. Twee ervan worden aangedreven door een 113 pk sterke 950 cc en de anderen door een 1260 cc van 158 pk. Voor de liefhebbers van verre reizen naast de gebaande wegen ontwikkelde Ducati de Multistrada 1260 Enduro, die uitgerust is met een tank van 30 liter, een ophanging met een grotere veerweg, een 19" voorwiel en uiteraard velgen met spaken.

Drie jaar geleden reed de Franse journalist Laurent Cochet met een Ducati Multistrada in 19 dagen van Moskou naar Vladivostok (11.997 km) zonder onderweg enige mechanische problemen te ondervinden. Zijn verhaal staat trouwens op Youtube. Het verhaal van de Multistrada zelf is nog helemaal niet ten einde, want Ducati kondigt tegen 2021 een nieuwe versie met een V4-motor van het huis aan. (Belga)