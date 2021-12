Het RACB National Team gaat op zoek naar vrouwelijk rallytalent om in de voetsporen van Thierry Neuville te treden. Het winnende duo - pilote en co-pilote - mag in 2022 deelnemen aan de Clio Trophy Belgium.

De zoektocht naar jong autosporttalent maakt deel uit van het DNA van het RACB National Team. Dankzij deze filière wisten Thierry Neuville en Stoffel Vandoorne de top van hun autosportdiscipline te bereiken. In hun onophoudelijke queeste naar veelbelovende jongeren lanceert de federatie nu een onuitgegeven initiatief: in 2022 richt het RACB National Team zich op jongedames met een passie voor rally.

"In de sportwereld, of het nu om amateurcompetities of om professionele wedstrijden gaat, wordt de vrouwelijke aanwezigheid belangrijker", benadrukt Geoffroy Theunis, Manager van het RNT. "Het is normaal dat ook de autosport die trend volgt. Zeker omdat in het verleden enkele vrouwen zich in de rallysport wisten te onderscheiden. Dan denken we in de eerste plaats aan Michèle Mouton die vier manches van het wereldkampioenschap rally won en in 1982 vicewereldkampioene werd. Daarom starten we nu een 100% vrouwelijk programma."

Met deze Renault Clio mogen de winnende dames racen in 2022. © GF

Michèle Mouton is niet alleen hoofd van de FIA-commissie 'Women in Motorsport', maar zetelt ook in de jury die zorgt voor de selectie van het vrouwelijke duo dat in 2022 met een Renault Clio Rally5 in de Clio Trophy Belgium 2022 zal rijden. Om deel te nemen aan de selectie moet er aan eenvoudige voorwaarden worden voldaan: een vrouw met de Belgische nationaliteit zijn, over een rijbewijs beschikken en geboren zijn tussen 1 januari 1993 en 31 december 2003. Nadien volstaat het om een som van 5 euro te storten en zich in te schrijven op de website van het RACB National Team.

Op 29 en 30 januari 2022 worden de kandidaten dan uitgenodigd op de RACB Driving Academy-piste in Bernister. Met een standaard-Clio kan elke deelnemer er een tijd neerzetten op het rijvaardigheidsparcours, voor de blikken van de jury van het RACB National Team.

In februari nemen de zes beste kandidaten deel aan de finale met een vrouwelijke corijder naar keuze. Daar beschikken ze over een Renault Clio Rally5, een volbloed rally-auto. Na afloop van de finale worden de winnaressen opgenomen in het RACB National Team om in 2022 een volledig seizoen in de Clio Trophy Belgium af te werken.

