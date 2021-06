Het prijskaartje van het exclusieve topmodel van het Duitse prestigemerk is bekend: de nieuwe Mercedes Maybach S-Klasse kost 183.920 euro voor de achtcilinder.

De S-Klasse van Mercedes staat bekend als één van de meest luxueuze en ruime limousines ter wereld maar de Maybach legt de lat nog veel hoger. Zowel qua rijcomfort, beschikbare ruimte als uitrusting. Zo beschikt de Mercedes Maybach S-Klasse over een 18 cm langere wielbasis om de ruimte voor de passagiers achteraan nog rianter te maken.

Het voertuig is sowieso ontworpen om met een privéchauffeur te rijden, waardoor het achtercompartiment als een ultracomfortabele werk- of ontspanningsruimte is ingericht. Uiteraard met een zeer hoogwaardige afwerking in leder, hout en aluminium en tal van decadente snufjes als verzilverde champagneglazen of een actieve compensatie van weggeluiden.

Een rijdend salon dat in de luxe baadt. © GF

Er worden twee varianten aangeboden die over vierwielaandrijving en een negentrapsautomaat beschikken. De S 580 wordt aangedreven door een 4 liter V8 van 503 pk en spurt van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. De topversie is de S 680 die kan rekenen op een 612 pk sterke 6 liter V12 die het sprintnummer in 4,5 seconden afwerkt. De topsnelheid is telkens beperkt tot 250 km/u.

De prijslijst van Mercedes Maybach vermeldt dat de S 580 183.920 euro kost en dat de S 680 voor 233.530 euro van eigenaar verandert.

