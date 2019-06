nieuws

Porsche verliest rechtszaak over design van 911

In de strijd om de designrechten van de legendarische sportwagen Porsche 911 is een klacht van Porsche door het EU-gerecht in Luxemburg afgewezen. De octrooien op het ontwerp, die het design van de wagen beschermen, zijn terecht opgeheven, omdat ze zich niet genoeg onderscheiden van eerdere versies, zo oordeelden de rechters.

