In 2023 verschijnt Porsche opnieuw met een prototype aan de start van uithoudingsraces. Daarvoor wordt de LMDh ontwikkeld die in het nieuwe jaar aan zijn testritten begint. Dit zijn de eerste beelden.

Verschillende constructeurs waaronder Audi, Acura, BMW, Ferrari, Glickenhaus, Peugeot, Toyota en ook Porsche toonden al interesse voor het nieuwe wereldkampioenschap dat in 2023 van start gaat en ook de 24 Uren van Le Mans en Amerikaanse klassiekers omvat. Deze nieuwe LMDh-klasse (de afkorting van Le Mans Daytona hybrid) moet de uithoudingsraces nieuw leven inblazen, omdat voor het eerst sedert lang weer wereldwijd met gelijkaardige bolides wordt gekoerst. Insiders dromen al van nieuwe epische duels zoals in de jaren 1980 in de Groep C.

Een rendering van de Porsche LMDh. © GF

Objectief: Le Mans

Porsche is ook van de partij met een hybride prototype dat voorlopig de naam LMDh kreeg. Daarvan werden nu de eerste beelden getoond: een bolide in een camouflagelivrei. Deze wagen moet in de voetsporen treden van de erg succesvolle 919 Hybrid die de 24 Uren van Le Mans drie keer op rij (2015, 2016, 2017) won.

Technische details zijn nog niet bekend buiten het feit dat de hybride aandrijving een systeemvermogen van 680 pk zal produceren. Wel engageerde Porsche al twee rijders: Dane Cameron en Felipe Nasr. Zij zullen de Porsche LMDh besturen tijdens de testsessies die in 2022 gepland staan. Dan zullen ook de andere piloten bekendgemaakt worden die deelnemen aan de races in 2023.

