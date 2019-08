De eerste volledig elektrisch aangedreven Porsche, de Taycan, heeft zopas een ronderecord op de Nordschleife van de befaamde Nürburgring gevestigd. De stekker-Porsche deed precies 7 minuten en 4 seconden over het 20,6 kilometer lange circuit.

De Nordschleife van de Nürburgring - ook wel eens de 'Grüne Helle' genoemd - is een bijzonder veeleisende omloop en biedt een combinatie van hoogteverschillen, rechte stukken, snelle en trage bochten. De piloot van dienst was Lars Kern die met een preserie-Taycan deze besttijd zette. Het ging om een wagen volgens de standaardspecificatie en de constructeur geeft aan dat deze sportwagen zowel voor straat- als voor circuitgebruik geschikt is. De constructeur stelt dat dit opmerkelijke resultaat het gevolg is van de zorg die Porsche besteedde aan de aerodynamica, de afstelling van het onderstel en het potentieel van de aandrijflijn.

Hoewel deze Porsche voor het eerst 'live' op de Nürburgring reed, gebruikten de ingenieurs die de wagen ontwikkelden hetzelfde circuit al in testsimulatoren in de vroege conceptfase. De piloot die met de wagen reed, was vooral onder de indruk van het acceleratievermogen vanuit tragere passages en de stabiliteit die de elektrische sportwagen bood bij erg hoge snelheden. Eerder toonde de Taycan zijn kunnen ook al op het hogesnelheid testcircuit van Nardo (Italië) waar een prototype 24 uur onafgebroken op de proef werd gesteld aan snelheden tussen 195 en 215 km/u bij temperaturen die opliepen tot 42°C. De wagen maakte slechts kortstondige tussenstops om via een 800 Volt snellader bij te laden.(Belga)