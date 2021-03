Porsche breidt het gamma van zijn elektrische Taycan uit met de ruimere en avontuurlijkere Cross Turismo.

De Taycan Cross Turismo is qua concept te vergelijken met de Panamera Sport Turismo en kan als een exclusieve shooting brake variant omschreven worden. Misschien een beetje minder elegant dan de originele 100 % elektrische vierdeursberline, maar wel een pak functioneler voor wie daar behoefte aan heeft. Zo levert een achterklep een makkelijke toegang tot de bagageruimte van maximaal 1.200 liter en zorgt de hogere en langer doorgetrokken daklijn voor 36 mm extra hoofdruimte voor de passagiers achterin.

De Taycan Cross Turismo is functioneler en avontuurlijker © GF

Bovendien mag de eigenaar van een Taycan Cross Turismo ook offroadambities koesteren, zoals de benaming laat vermoeden. Niet alleen omwille van de vierwielaandrijving, maar ook door de 30 mm extra bodemvrijheid die het optionele Offroad Design Package oplevert, naast bijkomende beschermingselementen van het koetswerk.

Voor de aandrijving wordt beroep gedaan op de bekende elektrische architectuur op 800 volt van de 'gewone' Taycan en de standaard geleverde Performance Battery Plus van 93,4 kWh. Er is verder keuze uit varianten met een vermogen tussen 380 en 625 pk, met een WLTP-rijbereik tot 456 km.

De topversie - Taycan Turbo S Cross Turismo - spurt in slechts 2,9 seconden van stilstand tot 100 km/u en haalt een top van 250 km/u. Wie een Taycan Cross Turismo wil kopen, moet daar minstens 96.870,18 euro voor neertellen. De eerste exemplaren worden deze zomer geleverd.

De bekende elektrische aandrijving zorgt voor topprestaties © GF

