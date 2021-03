Na amper een jaar komt Porsche al met een update voor de Taycan, het eerste 100% elektrisch aangedreven Porsche-model. De Duitse sportwagenfabrikant geeft aan dat de update helemaal gratis is en belooft tal van verbeteringen.

Zoals vaker met gloednieuwe producten met vernieuwende technologie aan boord, kampen heel wat Taycan-rijders af en toe met softwareprobleempjes vooral van hun bijhorende app. Via die app kan de Porschist niet enkel de batterijstatus controleren, maar ook een laadbeurt programmeren of de airco vanop afstand activeren.

Dergelijke bugs zijn overigens geen specifiek Porsche-probleem en komen bovengemiddeld meer voor bij EV's. De update bij Porsche zit meteen in de nieuwe modellen. Dezelfde software wordt vanaf nu ook gratis geïnstalleerd op de bestaande modellen.

Naast een stabielere connectiviteit, brengt de update ook nieuwe functies. Zo kan de gebruiker voortaan een Apple ID linken aan zijn of haar account. Er zijn ook technische extra's zoals de smartlift die de bodemspeling van de wagen via de luchtvering automatisch aanpast op bepaalde locaties zoals verkeersdrempels of de inrit van een garage. Ook de gestuurde demping en de tractiecontrole werd geoptimaliseerd zodat de Taycan Turbo S nog sneller accelereert.

De update wordt overigens bij de dealer uitgevoerd omdat men nieuwe software installeert in diverse modules.

