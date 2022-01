Porsche keert meer en meer terug naar zijn roots als ingenieursmerk door nieuwe technologieën te ontwikkelen en geëffende paden te verlaten.

Zo leverde Porsche als één van de eerste constructeurs een 800 Volt-systeem voor elektrische voertuigen, combineert Porsche elektroaandrijving met een versnellingsbak en ontwikkelt het merk synthetische brandstoffen om bestaande voertuigen een tweede (en schone) jeugd te geven. Focus dus op prestaties en ecologie wat de toekomst van het merk moet veiligstellen.

De ingenieurs in Zuffenhausen zitten duidelijk niet stil want ze hebben nu een opmerkelijke patentaanvraag gedaan voor een revolutionaire turbolader die elektriciteit opwekt. Turbo's die we vandaag kennen, bestaan uit twee turbines die via een draaiende as met elkaar verbonden zijn. Aan de ene kant zit de aandrijfturbine in het uitlaatkanaal van de auto die door de luchtverplaatsing gaat draaien en die as drijft een andere turbine aan die verse lucht samenperst en in een verbrandingsmotor 'blaast'. Zo krijgt de motor extra zuurstof waardoor hij beter presteert en minder brandstof verbruikt.

Formule 1

De e-turbo waar Porsche aan sleutelt wordt ook aangedreven door uitlaatlucht van de motor, maar aan de andere kant van de as zit geen unit die lucht samenperst maar wel een generator die stroom opwekt. Omdat de toerentallen van zo'n turbo bijzonder hoog liggen (enkele tienduizenden omwentelingen per minuut) zou deze e-turbo wel eens bijzonder efficiënt kunnen zijn. Bovendien zijn de mogelijkheden van de opgewekte stroom quasi oneindig, want men kan daarmee een elektrische luchtcompressor voeden (wat Audi en Porsche al doen met hun 48 Volt systeem), maar deze elektriciteit zou ook een elektromotor in een hybride configuratie kunnen voeden.

Mogelijk houdt Porsche deze technologie ook achter de hand met het oog op een nakende comeback in de F1. De constructeur overweegt immers om opnieuw in deze autosportdiscipline te stappen, op voorwaarde dat de aandrijvingen in de toekomst meer en meer geëlektrificeerd raken.

