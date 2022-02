Het Duitse sportwagenmerk introduceert een nieuw infotainmentsysteem: Porsche Communication Management 6.0. Dat levert onder meer een nieuw design van de interface, integratie van Spotify en draadloze Android Auto op.

Deze PCM 6.0 wordt meteen voorzien op het modeljaar 2022 van zowel de 911, Taycan, Cayenne als Panamera. Een upgrade van de oudere versie zou echter niet mogelijk zijn.

Het eerste wat opvalt is dat het aanraakscherm een nieuwe interface met gekleurde icoontjes kreeg. Verder kunnen de gebruikers voortaan ook draadloos gebruik maken van Android Auto in hun Porsche. De nieuwe PCM 6.0 heeft eveneens een Spotify-integratie, waardoor je voor het beluisteren van je muziek en podcasts niet meer afhankelijk bent van je telefoon. En tenslotte verbeterde Porsche ook de 'Voice Pilot' stembediening.

Het PCM 6.0 kreeg een nieuwe lay-out en uitgebreidere functies © GF

Specifiek voor de elektrische Taycan word nog een 'Charging Planner' toegevoegd aan het Porsche Communication Management 6.0. Deze tool helpt je bij het plannen van je route in functie van de laadmogelijkheden, waarbij ook rekening wordt gehouden met parameters als de laadsnelheid op een bepaalde locatie. Een extraatje dat vooral handig zal zijn op langere reizen om zo efficiënt en snel mogelijk onderweg te laden.

