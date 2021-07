De compacte SUV van Porsche krijgt een lichte facelift, krachtigere motoren en een nieuwe topversie, de GTS.

De Macan dook in 2014 op in het Porsche-gamma en vervolledigde het SUV-aanbod naast de vertrouwde en succesvolle Cayenne. Intussen kreeg de compacte SUV al een eerste update in 2018 en werd hij nu weer een beetje verder bijgeschaafd om beter afgewassen te zijn tegen de concurrentie.

De uiterlijke aanpassingen zijn subtiel, maar je kan het modeljaar 2021 herkennen aan de hertekende neus met PDLS koplampen en de eveneens gewijzigde diffusor achteraan. Aan boord valt vooral de aangepaste middenconsole met aanraakgevoelige toetsen op die aansluit bij de opstellingen in het overige gamma, alhoewel hier nog steeds een klassieke, grote schakelpook present blijft.

Ook het interieur kreeg een update met een vernieuwde middenconsole © GF

Sportieve GTS

Minstens even belangrijk nieuws valt er onder de motorkap te melden. De nieuwste versie van de 2 liter-krachtbron levert voortaan 265 pk, wat de Macan toelaat de sprint naar 100 km/u in 6,2 seconden af te werken en een top van 232 km/u te bereiken. Ook de V6 2,9 liter twin-turbo wint aan vermogen. In de Macan S produceert hij 380 pk en in de GTS is hij zelfs goed voor 440 pk. Daarmee lukt het spurtnummer van 0 tot 100 km/u tijd in 4,6 seconden en bedraagt de topsnelheid 259 km/u. Aangezien de Turbo uit de brochure verdwijnt neemt de sportieve GTS met een strakker onderstel diens rol van topversie over in het Macan-gamma.

Deze nieuwe versie van de Macan is nu reeds bij de Porsche-dealers te bestellen voor minstens 65.515,45 euro. De potente Macan GTS verandert voor 91.167,45 euro van eigenaar.

Porsche Macan © GF

De Macan dook in 2014 op in het Porsche-gamma en vervolledigde het SUV-aanbod naast de vertrouwde en succesvolle Cayenne. Intussen kreeg de compacte SUV al een eerste update in 2018 en werd hij nu weer een beetje verder bijgeschaafd om beter afgewassen te zijn tegen de concurrentie. De uiterlijke aanpassingen zijn subtiel, maar je kan het modeljaar 2021 herkennen aan de hertekende neus met PDLS koplampen en de eveneens gewijzigde diffusor achteraan. Aan boord valt vooral de aangepaste middenconsole met aanraakgevoelige toetsen op die aansluit bij de opstellingen in het overige gamma, alhoewel hier nog steeds een klassieke, grote schakelpook present blijft.Minstens even belangrijk nieuws valt er onder de motorkap te melden. De nieuwste versie van de 2 liter-krachtbron levert voortaan 265 pk, wat de Macan toelaat de sprint naar 100 km/u in 6,2 seconden af te werken en een top van 232 km/u te bereiken. Ook de V6 2,9 liter twin-turbo wint aan vermogen. In de Macan S produceert hij 380 pk en in de GTS is hij zelfs goed voor 440 pk. Daarmee lukt het spurtnummer van 0 tot 100 km/u tijd in 4,6 seconden en bedraagt de topsnelheid 259 km/u. Aangezien de Turbo uit de brochure verdwijnt neemt de sportieve GTS met een strakker onderstel diens rol van topversie over in het Macan-gamma.Deze nieuwe versie van de Macan is nu reeds bij de Porsche-dealers te bestellen voor minstens 65.515,45 euro. De potente Macan GTS verandert voor 91.167,45 euro van eigenaar.