Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Jacky Ickx op 1 januari brengt de Belgische Porsche-invoerder eenBelgian Legend Edition van de Porsche 911 Carrera 4S op de markt, op een beperkte oplage van 75 exemplaren.

Some have it all. Hij was jong, attractief, getalenteerd en uitermate ambitieus. Op het circuit en in de Afrikaanse woestijn leverde zijn onstuimige geldingsdrang hem ontelbare successen en titels op, in het gewone leven telde Jacky Ickx echter meer vijanden dan vrienden. Geen wonder: de jonge god gedroeg zich als een verwende fils à papa die altijd en overal zijn gelijk wilde halen. Naarmate hij ouder werd, werd hij levenswijzer en ontpopte hij zich tot een alom geacht grand monsieur.

Monsieur Le Mans

Zijn voorliefde voor de autosport heeft Jacky Ickx te danken aan zijn vader Jacques, in de naoorlogse jaren een gezaghebbende Franstalige motorsportjournalist én importeur voor ons land van Suzuki-motorfietsen. Zijn eerste motorsportzege behaalde Jacky Ickx in 1962 trouwens op een tweewieler.

In navolging van zijn grote voorbeelden John Surtees en Mike Hailwood maakte hij echter snel de overstap naar de vierwielers. In 1966 won hij met een BMW 2002 ti de 24 Uren van Francorchamps, maar nog meer tot de verbeelding dat jaar sprak zijn derde snelste trainingstijd in de Grote Prijs van Duitsland Formule 1 - aan het stuur van een Formule 2 bolide nota bene. Een glansprestatie die de poort naar de koningsklasse van de autosport voor hem opende. In 1967 startte hij in Monza met een Cooper-Maserati, het jaar nadien vierde hij in Rouen aan het stuur van een Ferrari in de Grote Prijs van Frankrijk zijn eerste van in totaal acht Formule 1-overwinningen. In 1969 stapte hij over van Ferrari naar Brabham en beëindigde het seizoen als vicewereldkampioen, achter Jackie Stewart.

In 1970 zat er zelfs een wereldtitel in nadat Jochen Rindt, de voorlopige leider in het kampioenschap, in Monza om het leven kwam. Ickx eindigde het seizoen op plaats twee maar de FIA besliste om Rindt postuum de titel van wereldkampioen toe te kennen. In de daaropvolgende jaren ging het van kwaad naar erger voor onze snelle landgenoot, inmiddels terug bij Ferrari. De Italiaanse renstal beleefde een zoveelste crisis wat Ickx ertoe aanzette om zijn geluk te gaan beproeven bij Lotus en Ligier. Hij reed ook voor Ensign, McLaren, Williams en Wolf. Na de Grote Prijs van Amerika van 1979 zette hij een punt achter zijn F 1-carrière, alive and kicking.

De beste allrounder aller tijden

Formule 1-piloten waren in de jaren zestig en zeventig inderdaad geen lang leven beschoren. Bijna elke Grote Prijs werd ontsierd door een of meerdere spectaculaire crashes, niet zelden met een dramatische afloop. Ook Ickx ontsnapte een paar keer op miraculeuze wijze aan de dood.

Met acht Formule 1-zeges en twee titels van vicewereldkampioen reed hij een fraai palmares bij elkaar maar zijn hoge status heeft hij vooral te danken aan zijn zes overwinningen in de 24 Uren van Le Mans en aan de ontelbare zeges in uithoudingsraces all over the world en in woestijnrally's zoals de beruchte Parijs-Dakar. Vriend en vijand bestempelen Jacky Ickx als de beste allrounder aller tijden.

En passant effende hij de weg voor zijn dochter Vanina (1975) naar de internationale autosport maar verder dan een paar seizoenen in de DTM (Deutsche Touren Meisterschaft) met Audi heeft zij het niet gebracht. Vanina is de oudste dochter uit zijn huwelijk met Cathérine Blaton, op haar beurt dochter van een gefortuneerde Brusselse bouwondernemer. Ickx trouwde nog een tweede en een derde keer, achtereenvolgens met Maroussia Janssen, dochter van Paul Janssen (Janssen Pharmaceutica) en met de Burundese zangeres Khadja Nin. Die huwelijken leverden hem drie dochters en twee zonen op.

Zoals zovele succesvolle (auto)sporters woont Jacky Ickx in Monaco, niet alleen omwille van het mooie weer vermoed ik. Na zijn sportieve carrière is onze landgenoot internationaal actief gebleven als raadgever en ambassadeur van gerenommeerde auto- en uurwerkmerken. Hij verschijnt ook nog geregeld aan de start van bekende oldtimerraces. Zich vervelen doet hij naar eigen zeggen niet.

Belgian Legend Edition

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Jacky Ickx op 1 januari jl. brengt de Belgische Porsche-invoerder een zogenaamde Belgian Legend Edition van de Porsche 911 Carrera 4S op de markt, op een beperkte oplage van 75 exemplaren.

Porsche-woordvoerder Bernard Van Bellingen: "Een team van automobiel-, design- en productie-experts heeft gedurende 18 maanden een unieke en tijdloze 911 (992) Carrera 4S ontworpen met een reeks exclusieve extra's. De koetswerkkleur 'X Blue' is identiek aan die van de helm van Jacky Ickx.

'Daarnaast zijn er speciaal ontworpen velgen met een witte streep, eveneens een knipoog naar de helm alsook een badge met de Belgische vlag en de naam en handtekening van de coureur aan de kant van de bestuurder.

'Binnenin prijkt zijn handtekening op de centrale armsteun. Andere features zijn een Pebble Grey-kruissteek op het dashboard en de deurpanelen, deurdrempels met 'Belgian Legend Edition' loge alsook een contactsleutel in 'X Bleu'-uitvoering met de signatuur van Ickx en bijbehorend gepersonaliseerd sleuteltasje.'

Lees verder onder de foto's

Porsche 911 Carrera 4S 'Belgian Legend Edition' © /

Porsche 911 Carrera 4S 'Belgian Legend Edition' © /

De vierwielaangedreven 911 Carrera S4 Belgian Legend Edition wordt gebouwd in Zuffenhausen (D) door Porsche Exclusive Manufaktur en wordt aangedreven door een 6-cilinder 3 liter boxermotor met een vermogen van 450 pk. De kostprijs bedraagt 199.911 euro.

Kopers ontvangen een leuke attentie in de vorm van een miniatuurversie van de auto, met serienummer en een fotoboek over de productie van de auto, met vermelding van het chassisnummer en een door Jacky Ickx gesigneerde brief.

Volgens de Porsche-woordvoerder zijn er nog maar enkele van de in totaal 75 exemplaren beschikbaar. De aflevering gebeurt in de loop van het voorjaar.

Het slechte nieuws is dat de Belgian Legend Edition niet te zien zal zijn op het komende Autosalon van Brussel wat zijn cultgehalte alleen maar zal verhogen. Sowieso geniet deze speciale Porsche 911 S4-editie nu al de status van een collectors item, hoe minder die op straat te zien zal zijn, hoe meer die in waarde zal stijgen. If I were a rich man, ik zou geen seconde twijfelen.