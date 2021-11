De 100% elektrische Porsche Taycan krijgt er nieuwe sportievere varianten bij: de Sport Turismo en de GTS.

Porsche stelde deze nieuwe versies van de Taycan voor op de Los Angeles Auto Show 2021. Ze zorgen voor een mooie aanvulling op het bestaande aanbod, met dit keer een accent op meer sportiviteit.

Zo is de vijfdeurs Taycan Sport Turismo een atletischere variant van de bekende Cross Turismo. De avontuurlijke off-road-elementen werden hier weggelaten en het onderstel kreeg de lagere en strakkere setup van de berline. Tegelijk werd de praktische kant behouden, met de 1.200 liter grote bagageruimte die goed toegankelijk is via de achterklep.

De Porsche Taycan GTS. © GF

Pittige prestaties

Verder is er de Taycan GTS die resoluut de sportieve toer opgaat met een strakkere setup van de ophanging en typisch zwarte accenten op het koetswerk. Die versie heeft een systeemvermogen van 598 pk en positioneert zich daarmee tussen de 4S en de Turbo. De GTS, die zowel als berline en Sport Turismo verkrijgbaar is, spurt van 0 naar 100 km/u in 3,7 seconden en haalt een topsnelheid van 250 km/u.

Porsche meldt dat de Taycan GTS een rijbereik van 504 km kan voorleggen. De Belgische prijzen zijn nog niet bekend, maar ze zullen wellicht een eind boven die van de Taycan 4S liggen die een goede 110.000 euro kost. De eerste leveringen worden begin 2022 verwacht.

De Porsche Taycan GTS. © GF

