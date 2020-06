In 1970 zag de eerste Porsche, de 356, het levenslicht in het Oostenrijkse Gmünd. Autoworld zet de 70e verjaardag van deze iconische sportwagen in de kijker met een unieke expositie van 1 juli tot 30 augustus.

Een 20-tal modellen van de Porsche 356 vertellen in het Brussels automuseum Autoworld het verhaal van deze beroemde en mythische sportwagen die dit jaar 70 kaarsjes mag uitblazen. De 356 werd ontwikkeld in 1950 in Gmünd (Oostenrijk) door Ferry Porsche, de tweede zoon van Ferdinand Porsche, en was de eerste auto die de naam Porsche mocht dragen. Het was het begin van een prachtig verhaal van de sportwagenconstructeur dat nog steeds verderloopt. De Porsche 356 groeide al snel uit tot een iconische sportwagen. Deze kleine, lichte auto, aangedreven door een luchtgekoelde 1100cc viercilinder boxermotor, had namelijk heel wat potentieel in huis en behaalde vele sportieve successen op de circuits, voornamelijk in Amerika. Het publiek kan van 1 juli tot 30 augustus de vele verschillende versies van de 356 komen ontdekken in Autoworld. Onder andere de pré-A, A, B, C (die telkens nog eens onderverdeeld worden in de Speedster, Cabrio en Coupé) maar ook de Denzel, Zagato, Karmann Hardtop, D'Ieteren Roadster, Carrera GT, Carrera Abarth of een Polizei-versie, zullen van de partij zijn. Meer info over de toegangsprijzen en openingsuren vindt u op www.autoworld.be. (Belga)

