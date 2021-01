Amper 35 jaar en Design Director van Volvo Cars en Polestar: Maximilian Missoni, 'Max' voor de vrienden,werd geboren in het Oostenrijkse Graz en studeerde industrieel design aan de universiteit van Linz en het Royal College of Art in Londen. Een man met een missie.

Zijn familienaam klinkt Italiaans. Max Missoni heeft Italiaanse voorouders. Een tak van de familie woont nog altijd in Milaan en gaf daar haar naam aan het exclusieve modemerk Missoni. Dat geniet wereldwijde bekendheid door zijn kleurrijk design met een ethnic touch. De andere tak verhuisde naar Stiermarken, de meest zuidelijke deelstaat van Oostenrijk, en vond daar werk in de bloeiende spoorwegindustrie.

...

Zijn familienaam klinkt Italiaans. Max Missoni heeft Italiaanse voorouders. Een tak van de familie woont nog altijd in Milaan en gaf daar haar naam aan het exclusieve modemerk Missoni. Dat geniet wereldwijde bekendheid door zijn kleurrijk design met een ethnic touch. De andere tak verhuisde naar Stiermarken, de meest zuidelijke deelstaat van Oostenrijk, en vond daar werk in de bloeiende spoorwegindustrie. Max Missoni draagt zijn geboortestad Graz in zijn hart, maar vertoeft de meeste tijd in het Zweedse Göteborg. Daar zijn de hoofdzetels van Volvo Cars en Polestar gevestigd. Beide zijn dochterondernemingen van de Chinese autogroep Geely. Max Missoni geldt als een van de invloedrijkste autodesigners van zijn generatie. Na zijn studies aan het Londense Royal College of Art ging hij aan de slag bij Volkswagen Group waar hij voor VW en Audi werkte. Hij leerde er Thomas Ingenlath kennen en waarderen, in 2012 stapten ze samen over naar Volvo Cars. Ingenlath was er binnengehaald om er Senior Vice President Design te worden, Missoni werd zijn rechterhand. Samen gaven ze gestalte aan het vernieuwende Volvo-design: de breuk met het verleden kon niet groter zijn. Naarmate Ingenlath door managementsopdrachten in beslag werd genomen, lag voor Missoni de weg open om zijn stempel te drukken op het nieuwe Volvo-design. Dat sleepte de ene internationale designprijs na de andere in de wacht en viel ook in de smaak van de klanten van de Duitse premiummerken. Sindsdien zit Volvo op een wolk, zowel de omzet als winst stijgt jaar na jaar en nog geen klein beetje. Hoe Missoni bij Polestar terechtkwam, heeft veel weg van een modern sprookje. Een van de vele stijloefeningen van zijn Volvo-team mondde uit in de Polestar 1, een exclusieve plug-in hybride coupé met een vermogen van 600 pk. Een fantastische auto, maar niet compatibel met het Volvo-gamma. Omdat niemand zich geroepen voelde om de Polestar 1 te begraven, trok Ingenlath zijn stoute schoenen aan en bood de Geely-top aan rond de Polestar 1 een nieuw merk te bouwen. Tot algemene verbazing kreeg het project groen licht in China. Ingenlath werd benoemd tot ceo, Missoni tot Design Director. 'Een nieuw merk in de markt zetten, ik ervaar het als een hele eer. Gelukkig konden wij een beroep doen op de knowhow, technologie en logistieke ondersteuning van Volvo Cars, daardoor moesten we niet helemaal van nul beginnen. Volvo heeft ervaring zat in het bouwen van betrouwbare auto's. Polestar verschilt van Volvo doordat het focust op elektrische high performance, duurzaamheid en puristisch design. Dat is een bewuste keuze om ons als nieuwkomer te kunnen onderscheiden van de andere premiummerken. Tegelijk willen we een product van onze tijd zijn en anticiperen op de razendsnel evoluerende samenleving. Vanuit die gedachtegang was elektrische aandrijving voor de Polestar 2 een must. De opvolger van de Polestar 1 is een ruime, robuuste gezinswagen die mikt op een ruimer doelpubliek. Door gebruik te maken van gerecyclede materialen verbinden we duurzaamheid met premium en luxe. Het minimalistisch design oriënteert zich op technologie. Daarmee ontwikkelen we een eigen merkidentiteit die afwijkt van de heersende perceptie van premium.' Binnenin de Polestar 2 maken we kennis met een compleet nieuwe autowereld en ervaren we wat Max Missoni onder puristisch design verstaat. 'Ik focus op soberheid en functionaliteit. Alles wat niet noodzakelijk is, is weggelaten. Alles wat wel nodig is, is alleen maar aanwezig op het moment dat de bestuurder het nodig heeft. Ons infotainmentsysteem draait op Android, is ontwikkeld in samenwerking met Google en is extreem intuïtief. De feedback van onze klanten is alvast zeer positief.' Positief is ook onze ervaring achter het stuur van de Polestar 2. Perfecte ergonomie, goed zittende stoelen, het grote tabletvormige scherm op de imposante middenconsole is inderdaad gemakkelijk te bedienen. Het interieur is opgebouwd uit aangenaam aanvoelende en duurzame materialen. De Polestar 2 wordt aangedreven door twee elektromotoren met een vermogen van 408 pk wat ruimschoots volstaat voor een sportieve vaart. De batterij met een capaciteit van 78 kWh bevindt zich in de vloer en creëert royaal veel zit- en plaatsruimte. Opladen kan thuis, op het werk of aan een publieke laadpaal en tot 150 kW aan een snellader. Missoni en zijn team zitten intussen niet stil. De Polestar 3 wordt wellicht dit jaar nog gelanceerd. In afwachting gunt het studiemodel Precept ons een blik in de toekomst. 'De Precept is zowel een voorafbeelding van onze nieuwe designtaal als de voorbode van Polestar 3 die een elektrisch aangedreven SUV wordt', legt Max Missoni uit. 'Het ontwerp is gebaseerd op drie pijlers: purity, performance en progressive. Purity heeft betrekking op de designstijl. Performance spreekt voor zich, progressive staat voor innovatieve technologie zowel qua aankleding als qua uitvoering waarbij wij de techniek niet camoufleren maar onder de aandacht brengen. We doen dat omdat we streven naar een maximale beleving.' 'Datzelfde principe huldigen wij ook op het vlak van veiligheid', besluit Missoni. 'In de plaats van radars en sensoren in het front te integreren, plaatsen wij de radar op het dak van de wagen omdat hij daar het best functioneert. Hoog op de auto heeft hij het beste overzicht over wat zich rondom de auto afspeelt. Bij andere merken zou dat nooit passeren, bij Polestar kan dat wel omdat wij anders dan de andere zijn.'