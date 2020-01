Polestar was een van de blikvangers van de Brussels Motor Show 2020. De Zweeds-Chinese nieuwkomer, het resultaat van een joint venture tussen Volvo en Zhejiang Geely Holding, belooft de automobielwereld door elkaar te schudden. Het verkooppraatje zit alvast goed: 'We zijn een nieuw merk voor een nieuw decennium.'

Exclusieve verschijning

De eerste Polestar 1's verschijnen eind januari in het straatbeeld. Al zal het wel even zoeken zijn. De high performance hybride sportwagen, met een prijskaartje van 159.000 euro, wordt in zeer beperkte oplage uitgebracht.

'In de komende drie jaar worden niet meer dan 500 stuks per jaar gebouwd', vertelt COO Jonathan Goodman. '500 stuks wereldwijd. Daar wijken we niet van af.

'Hoeveel er in België zijn verkocht? De teller staat op vijftien. Onze eerste productieserie is zo goed als uitverkocht, dus veel meer dan vijftien zullen er op korte termijn niet komen. Tegen de zomer brengen we ook de Polestar 2 op de markt. Die wordt in grotere volumes geproduceerd. Zeker enkele tienduizenden.'

Robuuster en stoerder

De Polestar 2 is robuuster en stoerder dan de Polestar 1. Achterlichten die zich uitstrekken over de volle breedte van de wagen geven de wagen een unieke look.

De nummer twee van Polestar is uitgerust met een Android-aangedreven infotainmentsysteem. Het bevat Google Assistant, die gebruikerscommando's in verschillende talen begrijpt, Google Maps met real-time en up-to-date informatie en de Google Play Store, met een compleet assortiment geoptimaliseerde apps voor gebruik in de wagen.

Lid van de Volvo-familie

Hoe is het allemaal begonnen? Goodman: 'De eerste Polestar was een concept car, ontwikkeld door Volvo. Een fantastische wagen, mag ik wel zeggen, maar hij paste niet in het gamma van Volvo. Dus stelde zich de vraag: wat gaan we hiermee doen?

'Omdat niemand bij Volvo zich geroepen voelde om de concept car te begraven, is beslist om er een apart merk rond te bouwen. Voor een goed begrip: Polestar is lid van de Volvo-familie. De technologie in onze twee modellen is ontwikkeld door Volvo.

'Een geruststelling voor de consument: ook al zijn we een nieuwkomer, we hebben bakken ervaring in het bouwen van solide en betrouwbare auto's. Tegelijk willen we ons onderscheiden van Volvo. Onze focus ligt op elektrisch aangedreven high performance.'

Lees verder onder de foto's

Volgens Jonathan Goodman (COO Polestar) is de eerste productieserie zo goed als uitverkocht © Patrick Theunissen

De verwantschap met Volvo is duidelijk herkenbaar in het interieur van de Polestar 2. © Patrick Theunissen

Volvo brengt zijn expertise en betrouwbaarheid aan boord, wat is de bijdrage van de Chinese mede-eigenaar Zhejiang Geely? Goodman: 'Financiële inbreng, alsook slagkracht op de Chinese markt. China is een van de belangrijkste afzetmarkten voor Polestar. Voor alle elektrische wagens wordt China sowieso wereldwijd de belangrijkste afzetmarkt. Het is dus belangrijk om vooraan in het peloton te zitten. Dat gezegd zijnde: we profileren ons als een global brand. We lanceren onze modellen in China, de Verenigde Staten en Europa.'

Online only

Polestar is enkel online te koop. Een gewaagde zet? Goodman: 'Neen, we geloven in de waarde van het internet als retailkanaal. We stellen kandidaat-kopers in staat om online hun wagen volledig op maat te configureren. We leveren vervolgens aan huis. Gemak boven alles.

'Maar we beseffen ook: als je overweegt om een auto van 60.000 of 160.000 euro aan te schaffen, wil je ze die auto misschien eerst even beroeren of er een testrit mee maken. Dat kan. We openen dit jaar vier toonzalen - wij noemen het spaces - in België waar je kan binnenspringen voor informatie. Een auto kopen kan je er niet, dat gebeurt enkel en alleen online.

'Voor elke locatie heeft Polestar een dedicated partner uitgekozen. In Brussel wordt dat Sterckx-De Smet, in Gent ACG, in Antwerpen Alcopa-dochter Fidenco en in Luik Nordicar. Onze medewerkers op die locaties worden niet betaald in functie van hun verkoopcijfers, dus ze zullen je niet proberen te verleiden om je betaalkaart boven te halen. Ze staan klaar om je te informeren, om je vragen te beantwoorden, zonder verborgen agenda. We houden ook geen stock in onze spaces, dus we zullen je nooit een overschotauto proberen aan te smeren.'

First class service

Polestar wil zijn unieke selling experience uitbreiden naar een unieke owning experience. Goodman: 'Ik ken geen enkel ander merk dat jou eraan herinnert wanneer je wagen binnen moet voor onderhoud, je wagen vervolgens aan je voordeur oppikt en hem daar na gedane zaken ook weer aflevert. We komen langs wanneer het jou uitkomt, we kijken je auto na, we wassen hem en we droppen hem waar en wanneer wij dat wenst. Gedaan met de rompslomp, gedaan met het lange wachten!'

Tot slot: waarom goudkleurige veiligheidsriemen? Goodman: 'Zweeds goud! Dat is een handelsmerk van Polestar. Als je goed kijkt, zal je zien dat we ook op andere plekken op de auto gouden toetsen hebben aangebracht. Die kleur verwijst naar onze Zweedse roots.'

Polestar loopt in het Chinese Chengdu van de band. © Patrick Theunissen

