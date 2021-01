De Precept is het studiemodel van het Zweeds-Chinese merk Polestar. Deze wagen kan je nog tot 24 januari ontdekken in de Polestar Space in Brussel. Daarna verhuist de Precept naar Antwerpen.

Deze conceptwagen van Polestar zou oorspronkelijk zijn debuut maken op het Autosalon van Genève 2020, dat net voor de opening werd geannuleerd omwille van COVID-19. Uiteindelijk werd de Precept volledig online gelanceerd en was de wagen nog nooit eerder fysiek te zien in Europa. Tot nu. Sinds 14 januari staat de Precept in de Polestar Space in Brussel die vrij toegankelijk is voor het publiek. De auto verhuist op 24 januari naar de Polestar Space in Antwerpen.

Het Zweeds-Chinese merk maakte exact een jaar geleden zijn debuut op de Belgische markt tijdens het Autosalon van Brussel. De Polestar 1 is een op kleine schaal geproduceerde, elektrische hybride GT. De Polestar 2 een elektrische performance fastback die verwant is met de Volvo XC40. Allebei rijden ze sinds deze zomer op de Belgische wegen.

De Precept zet drie hoofdkenmerken van het merk centraal: duurzaamheid, digitale technologie en design. Eind september 2020 tijdens de Beijing Motor Show, kondigde Thomas Ingenlath, de CEO van Polestar, aan dat de Precept in productie zou gaan. "Het merkmanifest wordt zo realiteit en de ambitie om te evolueren naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst wordt een daad", verklaarde hij.

De Precept bevat tal van duurzame elementen. Zo wordt een deel van de interieur- en exterieurpanelen gemaakt van een natuurlijke composiet van Bcomp. Dit op vlas gebaseerde composietmateriaal biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele materialen. Het is 50% lichter en vermindert het gebruik van primair plastic tot 80%. De zithoezen bestaan dan weer uit 3D-gebreide gerecyclede PET-flessen, de nek- en hoofdsteunen zijn gemaakt van gerecycled kurkvinyl en de tapijten van gerecycleerde visnetten.

