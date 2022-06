Polestar 3 is elektrische premium SUV￼

Polestar lanceert dit najaar zijn derde model. Dat wordt een fraai gelijnde elektrische SUV met een rijbereik van meer dan 600 kilometer.

Polestar is het elektrische merk van de Chinese Geely autogroep en een zustermerk van Volvo. De merklancering gebeurde in 2017 met de potente hybride Polestar 1. Daarna volgde in 2020 de 100 % elektrische 2 fastback en ook de volgende modellen zullen enkel gebruik maken van elektrische energie. Nu staat het derde model op stapel dat niet verrassend de naam … 3 zal krijgen. Gewoon de cijferreeks aanvullen moet volstaan, zeggen de Zweedse Chinezen.

600 km en 800 pk

Deze Polestar 3 wordt in oktober 2022 onthuld en zal daarna snel op de markt komen. Het merk stuurde al een beeld de wereld in waarop de fraaie lijnen van deze ruime crossover te zien zijn. Verder werd al meegedeeld dat er een potente dual motor-set-up is voorzien, dat het accupakket een rijbereik van meer dan 600 kilometer beoogt en dat de wagen autonoom op de autosnelweg zal kunnen rijden.

Het is een publiek geheim dat de Polestar 3 de technische basis deelt met de nieuwe, volledig elektrische Volvo XC90 die een accu van 103 kWh heeft, en dat het vermogen van de configuratie met de dubbele elektromotor zou kunnen oplopen tot meer dan 800 pk. Kortom, de Polestar 3 richt zich op het premium EV-segment, waar hij een concurrent wordt van onder andere de Audi E-tron en de BMW iX. Het prijskaartje zal dus navenant zijn en wellicht oplopen tot zo’n 80.000 euro.