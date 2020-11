De 100% elektrische Polestar 2 won de "Golden Steering Wheel 2020" award in de categorie middelgrote SUV's.

De Polestar 2 heeft de "Golden Steering Wheel 2020" ("Goldenes Lenkrad") award gewonnen in Duitsland. De award, georganiseerd door Auto Bild en Bild am Sonntag, is een van de meest prestigieuze autobekroningen in Europa. De 100% elektrische Polestar 2 werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie middelgrote SUV's en wordt daarmee opnieuw erkend als een van de beste auto's van dit jaar. Na de "German Car of the Year" (GCOTY) award in de categorie luxe, is dit de tweede award die het elektrische performance merk kort na de lokale marktintroductie in Duitsland ontvangt.

Net zoals in de voorbije jaren riepen het automagazine Auto Bild en het nationale weekblad Bild am Sonntag hun lezers op om te stemmen voor de beste auto's van 2020. Zij maakten hun keuze uit 63 voertuigen, in acht categorieën, die sinds oktober 2019 op de markt zijn. In elke categorie bepaalde het grote publiek drie finalisten, die vervolgens werden geëvalueerd door een onafhankelijke jury van automotive experts. De Polestar 2 was het enige elektrische model dat de eindronde in de categorie middelgrote SUV's haalde en kon uiteindelijk de concurrentie het hoofd bieden. De uitstekende rijervaring en de hoge kwaliteit van het voertuig overtuigden de Europese jury, bestaande uit internationale autojournalisten, racepiloten, beroemdheden en autoliefhebbers. (Belga)

