Polestar maakte een opgemerkt debuut met zijn eerste model 1, een 600 pk sterke superhybride met Volvo-trekjes en een duizelingwekkend prijskaartje van 157.500 euro.

Noem de Polestar 1 gerust het lanceringsproject van het nieuwe elektrische merk van de groepVolvo-Geely. Dit is trouwens de eerste, de enige en de laatste hybride wagen die ze zullen aanbieden. Dit fraai staaltje technisch vernuft houdt immers weinig steek vanuit ecologisch standpunt.

Net als de overdosis aan vermogen (600 pk) en gewicht (2.350 kg) en het tarief dat thuishoort op de prijslijst van exclusieve merken als Aston Martin of Porsche. Dat geven ze trouwens grif toe bij Polestar. De volgende modellen zullen op alle vlak veel toegankelijker en 100% elektrisch zijn, in navolging van de 2 die al voor net geen 50.000 euro van eigenaar verandert.

Een blikvanger met mooie en stoere coupétrekjes. © GF

De Polestar 1 is een prachtige sportwagen op elk gebied. De ranke en stoere lijn is zeer aantrekkelijk. De afwerking van het interieur subliem. En de prestaties en het rijgedrag adembenemend. Maar toch is het vreemd dat deze wagen zo sterk op een Volvo gelijkt...

Dat is geen toeval, want wie even terugblikt op de Volvo Concept Coupé uit 2013 weet meteen waar de designers de mosterd hebben gehaald. Hetzelfde gevoel krijg je in het interieur waar je je als Volvo-rijder meteen thuis voelt. Dat kopieergedrag is misschien een beetje jammer, maar anderzijds kwam die Volvo Coupé nooit op de markt en aangezien er slechts 1.500 stuks van de 1 geproduceerd worden, is dit een héél exclusieve sportwagen.

Kruisraket

Dus laten we gewoon rijden en genieten met de grote G, want de 1 heeft heel wat in petto. Het vermogen van 609 pk komt uit de combinatie van een 309 pk sterke tweeliter-viercilinder met compressor en turbo met twee elektromotoren - één voor elk achterwiel - die gezamenlijk 232 pk leveren. En daar bovenop nog een starter-alternator van 68 pk in de achttrapsautomaat.

De stroom komt uit een lithium-ionbatterijpakket van 34 kWh dat zich in de middentunnel en achter de achterbank bevindt. Daardoor heb je zo goed als geen beenruimte achteraan en slinkt het koffervolume tot een povere 143 liter...

De batterijtechnologie wordt in de koffer geshowd. © GF

Maar dit terzijde. Onderweg is het gewoon heerlijk genieten van de 600 pk en 1.000 Nm koppel die de Polestar 1 produceert. De coupé schiet als een kruisraket uit de startblokken en bereikt al na 4,2 seconden de kaap van 100 km/u. Opvallend is dat het rijgedrag heel lichtvoetig is. Het aanzienlijke wagengewicht voel je amper dankzij de vierwielaandrijving met vectoriële koppelsturing op de achteras.

Samengevat: de Polestar 1 is een buitenbeentje dat weet te bekoren.

